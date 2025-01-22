22 января 2025

Киев надеется на окончание СВО в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев надеется на участие администрации президента США в переговорном процессе с Москвой
Киев надеется на участие администрации президента США в переговорном процессе с Москвой Фото:

Украинские власти рассчитывают на прекращение боевых действий в 2025 году. При этом Киев надеется на активное участие администрации президента США Дональда Трампа в переговорном процессе. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы надеемся, что война закончится в этом году. С одной стороны, это возможно, но все зависит от того, когда это произойдет. Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной. Чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — сообщила Свириденко в интервью польской радиостанции RMF FM. Политик также отметила, что в Киеве считают возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев завил, что Трамп затянет переговоры по Украине, как это было с Минскими соглашениями. Вместе с этим стало известно, что американский лидер уже дважды выступил с угрозами в адрес российской стороны. Военкор Александр Сладков назвал Трампа капиталистом и добавил, что тому «плевать на остальные страны», пишет телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские власти рассчитывают на прекращение боевых действий в 2025 году. При этом Киев надеется на активное участие администрации президента США Дональда Трампа в переговорном процессе. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Мы надеемся, что война закончится в этом году. С одной стороны, это возможно, но все зависит от того, когда это произойдет. Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной. Чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — сообщила Свириденко в интервью польской радиостанции RMF FM. Политик также отметила, что в Киеве считают возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным. Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев завил, что Трамп затянет переговоры по Украине, как это было с Минскими соглашениями. Вместе с этим стало известно, что американский лидер уже дважды выступил с угрозами в адрес российской стороны. Военкор Александр Сладков назвал Трампа капиталистом и добавил, что тому «плевать на остальные страны», пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...