Украинские власти рассчитывают на прекращение боевых действий в 2025 году. При этом Киев надеется на активное участие администрации президента США Дональда Трампа в переговорном процессе. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Мы надеемся, что война закончится в этом году. С одной стороны, это возможно, но все зависит от того, когда это произойдет. Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной. Чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — сообщила Свириденко в интервью польской радиостанции RMF FM. Политик также отметила, что в Киеве считают возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев завил, что Трамп затянет переговоры по Украине, как это было с Минскими соглашениями. Вместе с этим стало известно, что американский лидер уже дважды выступил с угрозами в адрес российской стороны. Военкор Александр Сладков назвал Трампа капиталистом и добавил, что тому «плевать на остальные страны», пишет телеканал 360.
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