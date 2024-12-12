Трамп допустил войну с Ираном

Будущий президент США Дональд Трамп признал возможность полномасштабного вооруженного конфликта между Штатами и Ираном. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Time, подчеркивая нестабильность ситуации в регионе.
«Случиться может все что угодно. Случиться может все что угодно. Это очень нестабильная ситуация», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о вероятности начала войны США против Ирана. Его слова приводит ТАСС.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп, вступив в должность, может ввести новые санкции против Ирана, нацеленные на сокращение продаж нефти и подрыв ядерной программы. Его подход будет определяться, в том числе, попытками агентов Тегерана убить его и бывших помощников по национальной безопасности.
Отношения Трампа к Ирану всегда было напряженным. Так, во время своего первого срока Трамп разорвал соглашение с Ираном и внедрил стратегию «максимального давления», надеясь, что Иран откажется от ядерного оружия, прекратит финансирование террористов и улучшит права человека.
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