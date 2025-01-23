Следствие отказалось возбуждать дело по факту смерти экс-мужа Седоковой Тиммы

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что получила отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти бывшего мужа Анны Седоковой — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Тело баскетболиста было найдено в Москве в декабре 2024 года.
«Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», — рассказала Гордон РИА «Новости». По ее словам, предварительный отказ в возбуждении дела связан с процессуальными сроками.
Родственники Тиммы стремятся разобраться в причинах его кончины. Они предполагают, что смерть могла быть не случайной. Существует версия, что Тимма мог покончить с собой из-за несчастной любви к своей бывшей супруге, Анне Седоковой. По данным «Национальной службы новостей», проведенная в Латвии судебно-медицинская экспертиза также не исключает возможности уголовного преступления в связи со смертью баскетболиста.
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