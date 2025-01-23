Следствие отказалось возбуждать дело по факту смерти экс-мужа Седоковой Тиммы

Юрист Гордон: уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы возбуждать не стали
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Отказ от возбуждения дела обусловлен процессуальными моментами
Отказ от возбуждения дела обусловлен процессуальными моментами Фото:

Юрист Екатерина Гордон сообщила, что получила отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти бывшего мужа Анны Седоковой — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Тело баскетболиста было найдено в Москве в декабре 2024 года. 

«Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», — рассказала Гордон РИА «Новости». По ее словам, предварительный отказ в возбуждении дела связан с процессуальными сроками.

Родственники Тиммы стремятся разобраться в причинах его кончины. Они предполагают, что смерть могла быть не случайной. Существует версия, что Тимма мог покончить с собой из-за несчастной любви к своей бывшей супруге, Анне Седоковой. По данным «Национальной службы новостей», проведенная в Латвии судебно-медицинская экспертиза также не исключает возможности уголовного преступления в связи со смертью баскетболиста.

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Юрист Екатерина Гордон сообщила, что получила отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти бывшего мужа Анны Седоковой — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Тело баскетболиста было найдено в Москве в декабре 2024 года.  «Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», — рассказала Гордон РИА «Новости». По ее словам, предварительный отказ в возбуждении дела связан с процессуальными сроками. Родственники Тиммы стремятся разобраться в причинах его кончины. Они предполагают, что смерть могла быть не случайной. Существует версия, что Тимма мог покончить с собой из-за несчастной любви к своей бывшей супруге, Анне Седоковой. По данным «Национальной службы новостей», проведенная в Латвии судебно-медицинская экспертиза также не исключает возможности уголовного преступления в связи со смертью баскетболиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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