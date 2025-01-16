Семья экс-мужа Седоковой намекнула на «помощь» в суициде Тиммы

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерена выяснить обстоятельства его смерти. Родственники спортсмена подозревают, что его смерть могла быть не случайной.
«Семья Яниса хотела бы узнать, что именно произошло в тот вечер, с кем он переписывался, не было ли рядом с ним тех людей, которые условно „помогли“ ему совершить эту фатальную ошибку, приведшую к такой трагической развязке», — рассказала юрист Екатерина Гордон в разговоре с РИА Новости.
Тело Яниса Тиммы было обнаружено в гостиничном номере в Москве в декабре прошлого года. Подозревают, что спортсмен мог совершить суицид из-за неразделенной любви к бывшей жене Анне Седоковой. Судебно-медицинская экспертиза в Латвии также не исключает криминальной версии гибели мужчины, передает «Национальная служба новостей».
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