22 января 2025

Трамп усилит военный контингент на границе с Мексикой

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 10 тысяч военных будут направлены на границу с Мексикой
Около 10 тысяч военных будут направлены на границу с Мексикой Фото:

Президент США Дональд Трамп собирается усилить военный контингент  на границе с Мексикой. К отправке готовятся еще 10 тысяч солдат и офицеров, сообщает Washington Post.

«Президент Дональд Трамп готовится отправить порядка 10 тысяч военнослужащих к южной границе», — говорится в сообщении WP со ссылкой на документы. Также в этот район будут переброшены вертолеты и подразделения разведки. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие два дня в район южной границы США с Мексикой будут направлены несколько тысяч американских военнослужащих. Решение принято по указанию президента Дональда Трампа, который поручил усилить военное присутствие в регионе.

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Президент США Дональд Трамп собирается усилить военный контингент  на границе с Мексикой. К отправке готовятся еще 10 тысяч солдат и офицеров, сообщает Washington Post. «Президент Дональд Трамп готовится отправить порядка 10 тысяч военнослужащих к южной границе», — говорится в сообщении WP со ссылкой на документы. Также в этот район будут переброшены вертолеты и подразделения разведки.  Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие два дня в район южной границы США с Мексикой будут направлены несколько тысяч американских военнослужащих. Решение принято по указанию президента Дональда Трампа, который поручил усилить военное присутствие в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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