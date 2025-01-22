Трамп усилит военный контингент на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп собирается усилить военный контингент на границе с Мексикой. К отправке готовятся еще 10 тысяч солдат и офицеров, сообщает Washington Post.
«Президент Дональд Трамп готовится отправить порядка 10 тысяч военнослужащих к южной границе», — говорится в сообщении WP со ссылкой на документы. Также в этот район будут переброшены вертолеты и подразделения разведки.
Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие два дня в район южной границы США с Мексикой будут направлены несколько тысяч американских военнослужащих. Решение принято по указанию президента Дональда Трампа, который поручил усилить военное присутствие в регионе.
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