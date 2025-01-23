Депутат Шеремет призвал Трампа не разговаривать с Россией с позиции силы

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президенту США Дональду Трампу не следует использовать язык силы в общении с Россией. По его словам, такой подход бессмысленен, так как не соответствует действительным возможностям и интересам обеих стран.
«Во-первых, надо понимать, что Трамп не является нашим сторонником близким, он с нами общается исходя из интересов, прежде всего, своей страны. А интересы США известны: ослабить другие страны, став за счет этого сильнее. Но с позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», — сообщил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Шеремет также подчеркнул, что Дональд Трамп мог бы способствовать прекращению военной конфронтации на Украине, но пока ограничивается лишь заявлениями без конкретных действий. По мнению депутата, необходимо снизить уровень противостояния между Россией и США.
Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Трамп будет стараться всеми силами остановить конфликт на Украине, но в таком случае России придется бесконечно вести переговоры. Депутат подчеркнул, что Трамп не выступает в поддержку России, а, наоборот, против нее. Несмотря на то, что внешне первые шаги Трампа выглядят «вполне себе сносно».
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