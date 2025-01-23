Трамп назначил защищавшего его при покушении агента главой Секретной службы США

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Трамп назвал Куррана патриотом, который защищал его семью
Трамп назвал Куррана патриотом, который защищал его семью Фото:

Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы, который ранее защищал его во время покушения, произошедшего в Пенсильвании. Об этом говорится в заявлении Трампа.

«Шон — великий патриот, который защищал мою семью в течение последних нескольких лет, и именно поэтому я доверяю ему возглавить храбрых мужчин и женщин Секретной службы Соединенных Штатов. Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда рисковал собственной жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью уверен в том, что Курран сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Курран имеет 23-летний опыт работы в правоохранительных органах. Он начал свою карьеру в Секретной службе в 2001 году в качестве спецагента в офисе Ньюарка. 

При этом в Минюсте США после инаугурации Трампа началась волна увольнений. Администрация президента США уволила или перевела на другие позиции более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, пишет телеканал 360.

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Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы, который ранее защищал его во время покушения, произошедшего в Пенсильвании. Об этом говорится в заявлении Трампа. «Шон — великий патриот, который защищал мою семью в течение последних нескольких лет, и именно поэтому я доверяю ему возглавить храбрых мужчин и женщин Секретной службы Соединенных Штатов. Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда рисковал собственной жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью уверен в том, что Курран сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что Курран имеет 23-летний опыт работы в правоохранительных органах. Он начал свою карьеру в Секретной службе в 2001 году в качестве спецагента в офисе Ньюарка.  При этом в Минюсте США после инаугурации Трампа началась волна увольнений. Администрация президента США уволила или перевела на другие позиции более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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