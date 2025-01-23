Трамп назначил защищавшего его при покушении агента главой Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана новым директором Секретной службы, который ранее защищал его во время покушения, произошедшего в Пенсильвании. Об этом говорится в заявлении Трампа.
«Шон — великий патриот, который защищал мою семью в течение последних нескольких лет, и именно поэтому я доверяю ему возглавить храбрых мужчин и женщин Секретной службы Соединенных Штатов. Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда рисковал собственной жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью уверен в том, что Курран сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что Курран имеет 23-летний опыт работы в правоохранительных органах. Он начал свою карьеру в Секретной службе в 2001 году в качестве спецагента в офисе Ньюарка.
При этом в Минюсте США после инаугурации Трампа началась волна увольнений. Администрация президента США уволила или перевела на другие позиции более 15 опытных сотрудников министерства юстиции, пишет телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.