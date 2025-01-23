Адвокат раскрыл происхождение оружия, найденного при обысках у экс-замминистра обороны Иванова

Балуев: изъятое у экс-замглавы МО Иванова оружие хранилось у него легально
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Изъятое при обыске в доме у Тимура Иванова огнестрельное оружие является легальным
Изъятое при обыске в доме у Тимура Иванова огнестрельное оружие является легальным Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Изъятое у экс-замглавы Министерства обороны России Тимура Иванова огнестрельное оружие было оформлено на его имя и хранилось у него легально. Об этом сообщил адвокат Иванова Денис Балуев.

«У нашего подзащитного действительно имеется оружие, однако все единицы хранились им на законных основаниях, в установленном законом порядке, и были официально на него оформлены», — заявил Балуев. Его слова передает ТАСС.

Ранее в ходе проведения следственных действий по уголовному делу, возбужденному против Иванова и других лиц, следователи провели обыски в жилых помещениях, которые находятся в собственности подозреваемого. В результате было обнаружено и изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, включая охотничьи и наградные ружья. Все образцы были направлены на баллистическую экспертизу.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки. В октябре того же года были предъявлены обвинения в мошенничестве в процессе закупки двух паромов для Керченской переправы. По данным правоохранительных органов, ФСБ вела сбор доказательств против Иванова на протяжении пяти лет. Бывший замминистра не признал вину в получении взяток. В ходе следствия был арестован его элитный апартамент в центре Москвы.

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Изъятое у экс-замглавы Министерства обороны России Тимура Иванова огнестрельное оружие было оформлено на его имя и хранилось у него легально. Об этом сообщил адвокат Иванова Денис Балуев. «У нашего подзащитного действительно имеется оружие, однако все единицы хранились им на законных основаниях, в установленном законом порядке, и были официально на него оформлены», — заявил Балуев. Его слова передает ТАСС. Ранее в ходе проведения следственных действий по уголовному делу, возбужденному против Иванова и других лиц, следователи провели обыски в жилых помещениях, которые находятся в собственности подозреваемого. В результате было обнаружено и изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, включая охотничьи и наградные ружья. Все образцы были направлены на баллистическую экспертизу. Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки. В октябре того же года были предъявлены обвинения в мошенничестве в процессе закупки двух паромов для Керченской переправы. По данным правоохранительных органов, ФСБ вела сбор доказательств против Иванова на протяжении пяти лет. Бывший замминистра не признал вину в получении взяток. В ходе следствия был арестован его элитный апартамент в центре Москвы.
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