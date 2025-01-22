Спор об авторстве на пермское «Счастье не за горами» рискует дойти до ВС РФ

Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение первой инстанции о недействительности отказа Роспатента по делу арт-объекта Бориса Матросова «Счастье не за горами». Адвокаты Бориса Матросова, автора арт-объекта, готовят жалобу в Верховный суд РФ.
«Роспатент может повторно рассмотреть жалобу автора арт-объекта Бориса Матросова. Заседание состоится 27 января текущего года. Сейчас адвокаты готовят жалобу в Верховный суд РФ и планируют подать ее в ближайшие дни. Юридическая борьба за права на товарный знак продолжается», — пишет «ПроПермь»
Конфликт начался после того, как автор инсталляции «Счастье не за горами» Борис Матросов потребовал сохранить за ним права на одноименный товарный знак. Но Роспатент отказал ему, так как его уже зарегистрировал предприниматель Алексей Мальцев. Последний выпускает одежду с фразой «Счастье не за горами».
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