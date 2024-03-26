Автор «Счастья не за горами» в Перми не смог получить права на инсталляцию

27 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Надпись установлена на набережной Камы с 2009 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Автор пермской инсталляции «Счастье не за горами» Борис Матросов потребовал сохранить за ним права на одноименный товарный знак. Но Роспатент отказал, так как его уже зарегистрировал предприниматель Алексей Мальцев. «Автору пермской инсталляции „Счастье не за горами“ Борису Матросову не удалось добиться отмены прав предпринимателя Алексея Мальцева на одноименный товарный знак. Роспатент заключил, что художник не придумывал само словосочетание», — пишет РБК Пермь со ссылкой на решение Роспатента. Уточняется, что Мальцев выпускает одежду с фразой «Счастье не за горами». Матросов считает, что надпись стала популярна после его инсталляции, которая была установлена на набережной реки Камы в 2009 году. Позже ее показали в фильме «Географ глобус пропил», сериале «Реальные пацаны» и клипе White Dress американского рэпера Канье Уэста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автор пермской инсталляции «Счастье не за горами» Борис Матросов потребовал сохранить за ним права на одноименный товарный знак. Но Роспатент отказал, так как его уже зарегистрировал предприниматель Алексей Мальцев. «Автору пермской инсталляции „Счастье не за горами“ Борису Матросову не удалось добиться отмены прав предпринимателя Алексея Мальцева на одноименный товарный знак. Роспатент заключил, что художник не придумывал само словосочетание», — пишет РБК Пермь со ссылкой на решение Роспатента. Уточняется, что Мальцев выпускает одежду с фразой «Счастье не за горами». Матросов считает, что надпись стала популярна после его инсталляции, которая была установлена на набережной реки Камы в 2009 году. Позже ее показали в фильме «Географ глобус пропил», сериале «Реальные пацаны» и клипе White Dress американского рэпера Канье Уэста.