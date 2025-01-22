Челябинским работодателям не нужны бухгалтеры и юристы

23 января 2025 в 10:00 Размер текста - 17 +

Юристы попали в число невостребованных специалистов Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU Работодатели в Челябинской области меньше всего нуждаются в юристах, экономистах и бухгалтерах. Зато им остро необходимы слесари-ремонтники, грузчики, дворники и врачи. Об этом 23 января сообщила пресс-служба региональной Контрольно-счетной палаты (КСП). «Наименьший процент востребованности у следующих специальностей: юрист (0,9%), экономист (1,0%), бухгалтер (1,7%). Максимальное количество вакансий из рабочих профессий: слесарь-ремонтник (939 единиц), грузчик (503), дворник (475). Из профессий служащих: инспектор (253), врач (248), инженер-технолог (240)», — говорится в рейтинге востребованности профессий и предлагаемых зарплат за 2024 год в Челябинской области. Рейтинг составлен КСП региона и опубликован в telegram-канале ведомства. В числе самых востребованных рабочих в прошлом году в Челябинской области стали монтеры путей (228%), монтажники стальных и железобетонных конструкций (78%), а также водители троллейбусов (77,3%). Из профессий служащих топ возглавили врачи (248%), главные специалисты (125%) и врачи-педиатры (48%). Больше всего в 2024 году в Челябинской области среди рабочих профессий готовы были платить проходчикам (до 95 тысяч рублей), операторам автоматических и полуавтоматических машин, слесарям-электромонтажникам, машинистам крана (до 90 тысяч рублей), а также электросварщикам на автоматических и полуавтоматических машинах и токарям-расточникам (до 85 тысяч рублей). Из профессий служащих самую высокую зарплату предлагали врачам (до 100 тысяч рублей), педиатрам, стоматологам и инженерам-проектировщикам (до 95 тысяч рублей). Замкнули тройку лидеров главные специалисты, инженеры-энергетики и инженеры-технологи (до 85 тысяч рублей). В 2025 году труднее всего в Челябинской области будет найти работу финансистам, энергетикам и юристам, рассказали ранее URA.RU в пресс-службе сервиса »«Зарплата.ру». Напротив, легче искать работодателя будет рабочим, в промышленности, сфере услуг и продажах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работодатели в Челябинской области меньше всего нуждаются в юристах, экономистах и бухгалтерах. Зато им остро необходимы слесари-ремонтники, грузчики, дворники и врачи. Об этом 23 января сообщила пресс-служба региональной Контрольно-счетной палаты (КСП). «Наименьший процент востребованности у следующих специальностей: юрист (0,9%), экономист (1,0%), бухгалтер (1,7%). Максимальное количество вакансий из рабочих профессий: слесарь-ремонтник (939 единиц), грузчик (503), дворник (475). Из профессий служащих: инспектор (253), врач (248), инженер-технолог (240)», — говорится в рейтинге востребованности профессий и предлагаемых зарплат за 2024 год в Челябинской области. Рейтинг составлен КСП региона и опубликован в telegram-канале ведомства. В числе самых востребованных рабочих в прошлом году в Челябинской области стали монтеры путей (228%), монтажники стальных и железобетонных конструкций (78%), а также водители троллейбусов (77,3%). Из профессий служащих топ возглавили врачи (248%), главные специалисты (125%) и врачи-педиатры (48%). Больше всего в 2024 году в Челябинской области среди рабочих профессий готовы были платить проходчикам (до 95 тысяч рублей), операторам автоматических и полуавтоматических машин, слесарям-электромонтажникам, машинистам крана (до 90 тысяч рублей), а также электросварщикам на автоматических и полуавтоматических машинах и токарям-расточникам (до 85 тысяч рублей). Из профессий служащих самую высокую зарплату предлагали врачам (до 100 тысяч рублей), педиатрам, стоматологам и инженерам-проектировщикам (до 95 тысяч рублей). Замкнули тройку лидеров главные специалисты, инженеры-энергетики и инженеры-технологи (до 85 тысяч рублей). В 2025 году труднее всего в Челябинской области будет найти работу финансистам, энергетикам и юристам, рассказали ранее URA.RU в пресс-службе сервиса »«Зарплата.ру». Напротив, легче искать работодателя будет рабочим, в промышленности, сфере услуг и продажах.