На Украине рассказали о хитрости, которую использует НАТО для перевозки бойцов ВСУ

Пленный Бычко: НАТО использует гражданские рейсы для перевозки солдат ВСУ
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НАТО маскирует перевозки солдат ВСУ под гражданские рейсы, заявил украинский пленный
НАТО маскирует перевозки солдат ВСУ под гражданские рейсы, заявил украинский пленный Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО использует гражданские рейсы для перевозки украинских военных на свои базы с целью обучения. Об этом сообщил пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко.

«Пересекли границу [с Польшей]. Через час уже были в аэропорту Жешува, где мы ожидали посадки на борт вооруженных сил Британии, [замаскированный] под гражданский. Мы летели в Британию, под Лондон», — передает слова Бычко РИА Новости. Как сказал пленный, в Великобритании украинцы проходили обучение на военной базе Warcope.

Бычко отметил, что методы обучения НАТО на базах, таких как Warcope и французский учебный центр сухопутных войск Ла-Куртин, устарели и не соответствуют условиям современных конфликтов. В частности, критика касалась недостаточной подготовки по использованию беспилотников. Бычко пояснил, что обучение в рамках программы Warcope фактически являлось курсом для молодых бойцов.

Ранее на границе с Белгородской областью шесть сотрудников государственной пограничной службы Украины были взяты в российский плен. Событие случилось накануне Рождества на харьковском направлении. В числе плененных оказались как младший инспекционный состав, так и опытные офицеры.

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НАТО использует гражданские рейсы для перевозки украинских военных на свои базы с целью обучения. Об этом сообщил пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко. «Пересекли границу [с Польшей]. Через час уже были в аэропорту Жешува, где мы ожидали посадки на борт вооруженных сил Британии, [замаскированный] под гражданский. Мы летели в Британию, под Лондон», — передает слова Бычко РИА Новости. Как сказал пленный, в Великобритании украинцы проходили обучение на военной базе Warcope. Бычко отметил, что методы обучения НАТО на базах, таких как Warcope и французский учебный центр сухопутных войск Ла-Куртин, устарели и не соответствуют условиям современных конфликтов. В частности, критика касалась недостаточной подготовки по использованию беспилотников. Бычко пояснил, что обучение в рамках программы Warcope фактически являлось курсом для молодых бойцов. Ранее на границе с Белгородской областью шесть сотрудников государственной пограничной службы Украины были взяты в российский плен. Событие случилось накануне Рождества на харьковском направлении. В числе плененных оказались как младший инспекционный состав, так и опытные офицеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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