НАТО использует гражданские рейсы для перевозки украинских военных на свои базы с целью обучения. Об этом сообщил пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко.
«Пересекли границу [с Польшей]. Через час уже были в аэропорту Жешува, где мы ожидали посадки на борт вооруженных сил Британии, [замаскированный] под гражданский. Мы летели в Британию, под Лондон», — передает слова Бычко РИА Новости. Как сказал пленный, в Великобритании украинцы проходили обучение на военной базе Warcope.
Бычко отметил, что методы обучения НАТО на базах, таких как Warcope и французский учебный центр сухопутных войск Ла-Куртин, устарели и не соответствуют условиям современных конфликтов. В частности, критика касалась недостаточной подготовки по использованию беспилотников. Бычко пояснил, что обучение в рамках программы Warcope фактически являлось курсом для молодых бойцов.
Ранее на границе с Белгородской областью шесть сотрудников государственной пограничной службы Украины были взяты в российский плен. Событие случилось накануне Рождества на харьковском направлении. В числе плененных оказались как младший инспекционный состав, так и опытные офицеры.
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