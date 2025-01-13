Шесть сотрудников Государственной пограничной службы Украины сдались в плен России на границе с Белгородской областью. Инцидент произошел в канун Рождества на харьковском направлении.
«Украинские пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. Они сделали правильный выбор и остались живы», — передает РИА Новости слова источника в силовых структурах РФ. По его словам, среди сдавшихся есть как опытные офицеры, так и младший инспекционный состав.
Среди пленных — прапорщик Ярослав Шевелюк, сержанты Руслан Задорожный и Александр Бычко, ефрейтор Сергей Греку, рядовые Иван Куц и Олег Коваль. Все они занимали различные должности в пограничной службе и имели разные категории инспекторских званий.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением. В ходе своего выступления он подчеркнул необходимость проведения специальной операции на территории Украины. В октябре того же года Путин ратифицировал законодательные акты, которые закрепляют присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Бойцы ВС РФ до сих пор продолжают вести бои против солдат киевского режима.
Военные противника продолжают сдаваться в плен на всей линии фронта. Так 11 января под Курахово целый взвод ВСУ сдался в плен российским войскам. Это произошло после безуспешной попытки отразить наступление.
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