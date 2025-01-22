Помощь психологов понадобилась девочкам из ЯНАО, которых два года мучил родной отец

В Ноябрьске (ЯНАО) 30-летний мужчина в течение двух лет избивал малолетних дочерей. Возбуждено уголовное дело. С девочками работают психологи, сообщает окружной следком.
«По данным следствия, в Ноябрьске в период 2023 — 2024 годов 30-летний мужчина, используя малозначительные поводы, избивал двух своих малолетних дочерей, нанося многократные удары по различным частям тела ремнем и руками. А также многократно угрожал им применением насилия», — сообщает telegram-канал «СУ СК России по ЯНАО».
Следователи возбудили уголовное дело, обстоятельства преступления уточняются. «Потерпевшим организована психологическая помощь», — пишет источник.
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