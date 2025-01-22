22 января 2025

Помощь психологов понадобилась девочкам из ЯНАО, которых два года мучил родной отец

В Ноябрьске мужчина два года избивал своих малолетних дочерей
© Служба новостей «URA.RU»
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С девочками работает психолог (архивное фото)
С девочками работает психолог (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 30-летний мужчина в течение двух лет избивал малолетних дочерей. Возбуждено уголовное дело. С девочками работают психологи, сообщает окружной следком.

«По данным следствия, в Ноябрьске в период 2023 — 2024 годов 30-летний мужчина, используя малозначительные поводы, избивал двух своих малолетних дочерей, нанося многократные удары по различным частям тела ремнем и руками. А также многократно угрожал им применением насилия», — сообщает telegram-канал «СУ СК России по ЯНАО».

Следователи возбудили уголовное дело, обстоятельства преступления уточняются. «Потерпевшим организована психологическая помощь», — пишет источник.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 30-летний мужчина в течение двух лет избивал малолетних дочерей. Возбуждено уголовное дело. С девочками работают психологи, сообщает окружной следком. «По данным следствия, в Ноябрьске в период 2023 — 2024 годов 30-летний мужчина, используя малозначительные поводы, избивал двух своих малолетних дочерей, нанося многократные удары по различным частям тела ремнем и руками. А также многократно угрожал им применением насилия», — сообщает telegram-канал «СУ СК России по ЯНАО». Следователи возбудили уголовное дело, обстоятельства преступления уточняются. «Потерпевшим организована психологическая помощь», — пишет источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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