Безопасно ли есть зефир: Роскачество провело массовую проверку

Роскачество завершило исследование зефира 20 торговых марок после жалоб на массовое отравление в конце 2024 года. По результатам проверок было установлено, что мальтит (сахарозаменитель), ранее рассматриваемый как возможная причина отравлений, не является причиной случившегося. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
«Мы изначально считали, что причина отравления не в мальтите. Если бы виной всему был мальтит, то обращений в медучреждения с диареей было бы больше», — рассказала Саратцева. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.
Кроме того, исследования показали, что мальтит содержится только в тех продуктах, где он заявлен на упаковке, и не был обнаружен в продукции без соответствующей маркировки. Проверка микробиологических показателей, включая наличие кишечной палочки и сальмонеллы, также не выявила нарушений в большинстве образцов, в том числе в зефире «Жизель», который связывали с отравлением.
Однако в ходе исследования продукции были выявлены незначительные нарушения микробиологических норм. В частности, в зефире марки «Белевский» из Тульской области и кондитерских изделиях «Лянеж» из Санкт-Петербурга обнаружено превышение норм по содержанию мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Представители этих производителей уже предоставили отчеты о мерах, предпринятых в связи с выявленными нарушениями.
В октябре 2024 года клиенты торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» пожаловались на качество зефира, содержащего мальтит. Множество покупателей, которые употребили зефир торговой марки «Жизель», столкнулись с такими симптомами отравления, как боли в животе, вздутие и диарея.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.