Опоздавший на рейс челябинский турист взыскал с туроператора компенсацию и штраф

Опоздавший на рейс турист из Челябинска взыскал с туроператора «Библио Глобус» компенсацию и штраф за отмененный тур. Путевку клиент попросил забронировать ночью накануне вылета из Уфы, но добрался до аэропорта за четыре минуты до отправки самолета.
«Челябинский областной суд отменил решение первой инстанции и удовлетворил требования истца. Клиент вместе с семьей 19 июня 2024 года прибыл в аэропорт в 13:46, то есть за четыре минуты до вылета, и не успел на рейс. По иску 2 октября турист проиграл. Но Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу истца, отменил решение суда первой инстанции», — рассказал юрист Игорь Косицын в telegram-канале.
Ситуация начала разворачиваться 18 июня. Около 23 часов турист связался с турагентом через мессенджер с просьбой забронировать тур на следующий день с вылетом в 13:50 из Уфы. После того, как клиент перевел 70 тысяч рублей в качестве предоплаты, турагент завела заявку в системе «Библио Глобуса». Около 00:40 подтверждение бронирования было отправлено, но турагент сообщила об этом туристу только в 07:38, когда проснулась.
Сначала турист заявил, что не успеет добраться до Уфы, но потом рискнул. Пока находился в дороге, турагент из средств фирмы заплатила вторую половину стоимости тура и выслала путешественникам документы. Опоздав на рейс, турист отказался садиться на ближайший и вернулся домой. Тур аннулировали, 70 тысяч рублей туроператор удержал за невозвратные билеты, остальное вернул турагенту. Турист подал в суд, обвинив турагента в том, что тот не учел время, которое требовалось на дорогу до Уфы.
«Турагент не обязан обеспечивать своевременное прибытие туристов в аэропорт вылета и оценивать, сколько времени им потребуется, чтобы добраться до аэропорта. Представитель туроператора полностью поддержал турагента», — заявил Косицын.
Теперь решение пересмотрено, но убытки, неустойка и штраф взысканы не с турагента, которого турист считал основным виновником, а с туроператора, который ни в какое взаимодействие с туристом не вступал. В разговоре с URA.RU юрист предложил дождаться мотивировочной части решения, чтобы понять учтенные судом доводы.
В декабре челябинский районный суд вынес решение по иску другой опоздавшей на самолет туристки. Путешественница с внуком не увидела вовремя информации о смене времени вылета, а потом обвинила в этом турагента с туроператором. От требований истица позже отказалась.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Библио Глобуса». Ответ будет опубликован по мере поступления.
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