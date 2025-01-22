22 января 2025

Остановки в Перми начали мыть зимой

© Служба новостей «URA.RU»
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Мойка остановок в Перми проводится при благоприятных погодных условиях
Мойка остановок в Перми проводится при благоприятных погодных условиях Фото:

В 2025 году в Перми впервые моют остановки зимой. Как пояснили URA.RU в городском дептрансе, для уборки используют незамерзающие средства.

«Мойка павильонов зимой проводится при благоприятных погодных условиях. Используются специальные незамерзающие средства, чтобы предотвратить образование наледи», — рассказали URA.RU в департаменте транспорта Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в 2024 году установили 45 новых остановочных павильонов. Еще порядка 400 остановок отремонтировали.

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В 2025 году в Перми впервые моют остановки зимой. Как пояснили URA.RU в городском дептрансе, для уборки используют незамерзающие средства. «Мойка павильонов зимой проводится при благоприятных погодных условиях. Используются специальные незамерзающие средства, чтобы предотвратить образование наледи», — рассказали URA.RU в департаменте транспорта Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в 2024 году установили 45 новых остановочных павильонов. Еще порядка 400 остановок отремонтировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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