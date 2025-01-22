Остановки в Перми начали мыть зимой

Мойка остановок в Перми проводится при благоприятных погодных условиях
В 2025 году в Перми впервые моют остановки зимой. Как пояснили URA.RU в городском дептрансе, для уборки используют незамерзающие средства.
«Мойка павильонов зимой проводится при благоприятных погодных условиях. Используются специальные незамерзающие средства, чтобы предотвратить образование наледи», — рассказали URA.RU в департаменте транспорта Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми в 2024 году установили 45 новых остановочных павильонов. Еще порядка 400 остановок отремонтировали.
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