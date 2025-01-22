22 января 2025

В Сургуте изменили актировку для второй смены школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте из-за мороза освободили от занятий школьников до 8-го класса
В Сургуте из-за мороза освободили от занятий школьников до 8-го класса Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников ХМАО

В Сургуте (ХМАО) из-за сильного мороза отменили занятия для школьников второй смены с 1 по 8 классы. Об этом сообщает мэрия города. Ранее актировки были объявлены только для учеников младших классов.

«Администрация города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия со 2 по 8 классы второй смены школ города Сургута», — говорится в объявлении мэрии в telegram-канале. Температура в Сургуте в настоящее время составляет -25,7°, ветер до 6 м/с.

Ранее URA.RU писало, что актировки из-за мороза объявили в 86 населенных пунктах ХМАО. От занятий освобождены школьники до 8 класса.

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В Сургуте (ХМАО) из-за сильного мороза отменили занятия для школьников второй смены с 1 по 8 классы. Об этом сообщает мэрия города. Ранее актировки были объявлены только для учеников младших классов. «Администрация города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия со 2 по 8 классы второй смены школ города Сургута», — говорится в объявлении мэрии в telegram-канале. Температура в Сургуте в настоящее время составляет -25,7°, ветер до 6 м/с. Ранее URA.RU писало, что актировки из-за мороза объявили в 86 населенных пунктах ХМАО. От занятий освобождены школьники до 8 класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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