В Сургуте изменили актировку для второй смены школьников

В Сургуте (ХМАО) из-за сильного мороза отменили занятия для школьников второй смены с 1 по 8 классы. Об этом сообщает мэрия города. Ранее актировки были объявлены только для учеников младших классов.
«Администрация города сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия со 2 по 8 классы второй смены школ города Сургута», — говорится в объявлении мэрии в telegram-канале. Температура в Сургуте в настоящее время составляет -25,7°, ветер до 6 м/с.
Ранее URA.RU писало, что актировки из-за мороза объявили в 86 населенных пунктах ХМАО. От занятий освобождены школьники до 8 класса.
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