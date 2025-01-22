Занятия для школьников второй смены отменены в 86 населенных пунктах ХМАО из-за сильных морозов. Соответствующая информация опубликована на портале «Госуслуги».
«Занятия второй смены с 1 по 8 класс отменяются. Температура воздуха на момент объявления составляет -34,1 градуса», — говорится в сообщении для школьников Советского района.
Школьники с 1-го по 4-й класс освобождены от занятий в следующих населенных пунктах: с. Полноват, с. Ванзеват, пгт. Березово, д. Шайтанка, п. Ванзетур, с. Теги, п. Верхнеказымский, с. Казым, г. Белоярский, п. Лыхма, пгт. Талинка, п. Карымкары, п. Комсомольский, с. Селиярово, с. Сытомино, д. Лямина, г. Лянтор, с. Лемпино, г. Сургут, п.г.т. Белый Яр, п.г.т. Барсово, п. Солнечный, с.п. Локосово, с. Чантырья, п. Мулымья, г. Урай, д. Ушья, п. Половинка, п. Таежный, п. Бобровский, пгт. Горноправдинск, с. Цингалы, с. Каменное, с. Батово, п. Выкатной, с. Елизарово, п. Кирпичный, п. Красноленинский, с. Кышик, п. Луговской, с. Нялинское, п. Сибирский, д. Согом, с. Троица, д. Шапша, д. Белогорье, п. Пырьях, с. Реполово, д. Ягурьях, с. Тюли, г. Ханты-Мансийск, п. Кедровый, с. Алтай, п. Салым, пгт. Мортка, пгт. Луговой, д. Юмас, д. Шугур, с. Леуши, п. Ягодный, пгт. Междуреченский, пгт. Кондинское, с. Болчары.
Ученики с 1-го по 8-й класс не пойдут на занятия в д. Кимкьясуй, с. Сосьва, с. Перегребное, д. Чемаши, д. Нижние Нарыкары, с. Шеркалы, п. Светлый, пгт. Игрим, п. Сорум, п. Сосновка, с. Большой Атлым, с. Большие Леуши, с. Малый Атлым, пгт. Приобье, пгт. Октябрьское, пгт. Андра, п. Сергино, г. Югорск, г. Советский, п. Пионерский, п. Малиновский, п. Алябьевский, п. Зеленоборск.
Ранее URA.RU писало, что утром отменили занятия у школьников в ХМАО. Морозы достигали -36,2 градусов.
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