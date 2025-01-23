Директор «Екатеринбург-ЭКСПО» Байчибаева остается, спор погашен

Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Анна Байчибаева, контракт с которой истекает 31 января, сохранит пост. Претензии, из-за которого топ-менеджер могла бы покинуть должность, сняты, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Идет подготовка к совету директоров. Сама Байчибаева также обозначила готовность продолжать работу», — передал собеседник. О том, что Байчибаева может покинуть пост, заговорили несколько дней назад — после того, как менеджмент выставочника публично раскритиковал директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, основной акционер МВЦ) Андрей Мисюра.
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