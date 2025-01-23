Директор «Екатеринбург-ЭКСПО» Байчибаева остается, спор погашен

Директору «Екатеринбург-ЭКСПО» Байчибаевой продлят полномочия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анна Байчибаева продолжит руководить «Екатеринбург-ЭКСПО»
Анна Байчибаева продолжит руководить «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото:

Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Анна Байчибаева, контракт с которой истекает 31 января, сохранит пост. Претензии, из-за которого топ-менеджер могла бы покинуть должность, сняты, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Идет подготовка к совету директоров. Сама Байчибаева также обозначила готовность продолжать работу», — передал собеседник. О том, что Байчибаева может покинуть пост, заговорили несколько дней назад — после того, как менеджмент выставочника публично раскритиковал директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, основной акционер МВЦ) Андрей Мисюра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Анна Байчибаева, контракт с которой истекает 31 января, сохранит пост. Претензии, из-за которого топ-менеджер могла бы покинуть должность, сняты, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Идет подготовка к совету директоров. Сама Байчибаева также обозначила готовность продолжать работу», — передал собеседник. О том, что Байчибаева может покинуть пост, заговорили несколько дней назад — после того, как менеджмент выставочника публично раскритиковал директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, основной акционер МВЦ) Андрей Мисюра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...