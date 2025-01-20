Директор главного свердловского выставочника на грани отставки

Директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Байчибаева хочет покинуть пост

20 января 2025 в 20:00 Размер текста - 17 +

Анна Байчибаева заняла пост директора «Екатеринбург-ЭКСПО» всего год назад Фото: Размик Закарян © URA.RU Контракт с директором международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» Анной Байчибаевой, получившей пост в феврале 2025 года, могут не продлить. При этом, по данным URA.RU, руководство региона ее кандидатуру поддерживает. Внезапная интрига разворачивается на фоне претензий акционеров, озвученных днем 20 января главой Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андреем Мисюрой. «Срок контракта с ней истекает 31 января. Позиция руководства — контракт продлевать, но сама она не хочет», — рассказал источник. Байчибаева комментировать вопрос не стала, перенаправив в пресс-службу. Пост директора выставочного центра она заняла 1 февраля 2024 года. До этого центром семь лет руководил Игорь Данилов. Он ушел в отставку в мае 2023 года на фоне слухов о задержании, в ноябре 2024-го стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили по статьям о присвоении или растрате (4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). После его ухода «Екатеринбург-ЭКСПО» семь месяцев руководила Наталья Варламова, бывшая операционным директором. Претензии к работе нынешнего руководства Мисюра высказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как складываются отношения с руководством выставочного центра. «Тяжело. Общество не первый год подряд не выполняет план финансово-хозяйственной деятельности, генерирует убытки, мы пробуем убедить менеджмент, что необходимо разрабатывать либо план финансового оздоровления общества, либо просто план развития. Но их нет. Задолженность перед КРСУ 486 млн рублей. И никаких предложений от них не звучит кроме как провести допэмиссию акций», — поделился Мисюра. Не нравится акционерам и то, что у менеджмента нет стратегии в предоставлении услуг. На площадке проходит много выставочных мероприятий, при этом застройкой стендов, например, занимаются сторонние компании. Поэтому КРСУ создает дочернюю компанию, которая как раз будет предоставлять такие услуги.«Мы считаем, что этот объект может генерировать прибыль, и предоставление таких услуг в принципе позволяет повышать дополнительную маржу, чтобы окупать затраты», — подытожил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контракт с директором международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» Анной Байчибаевой, получившей пост в феврале 2025 года, могут не продлить. При этом, по данным URA.RU, руководство региона ее кандидатуру поддерживает. Внезапная интрига разворачивается на фоне претензий акционеров, озвученных днем 20 января главой Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андреем Мисюрой. «Срок контракта с ней истекает 31 января. Позиция руководства — контракт продлевать, но сама она не хочет», — рассказал источник. Байчибаева комментировать вопрос не стала, перенаправив в пресс-службу. Пост директора выставочного центра она заняла 1 февраля 2024 года. До этого центром семь лет руководил Игорь Данилов. Он ушел в отставку в мае 2023 года на фоне слухов о задержании, в ноябре 2024-го стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили по статьям о присвоении или растрате (4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). После его ухода «Екатеринбург-ЭКСПО» семь месяцев руководила Наталья Варламова, бывшая операционным директором. Претензии к работе нынешнего руководства Мисюра высказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как складываются отношения с руководством выставочного центра. «Тяжело. Общество не первый год подряд не выполняет план финансово-хозяйственной деятельности, генерирует убытки, мы пробуем убедить менеджмент, что необходимо разрабатывать либо план финансового оздоровления общества, либо просто план развития. Но их нет. Задолженность перед КРСУ 486 млн рублей. И никаких предложений от них не звучит кроме как провести допэмиссию акций», — поделился Мисюра. Не нравится акционерам и то, что у менеджмента нет стратегии в предоставлении услуг. На площадке проходит много выставочных мероприятий, при этом застройкой стендов, например, занимаются сторонние компании. Поэтому КРСУ создает дочернюю компанию, которая как раз будет предоставлять такие услуги.«Мы считаем, что этот объект может генерировать прибыль, и предоставление таких услуг в принципе позволяет повышать дополнительную маржу, чтобы окупать затраты», — подытожил он.