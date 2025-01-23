СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году

Вероятность того, что Армения вернет активное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году, остается низкой. Об этом говорится в докладе Службы внешней разведки Армении.
«Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут», — говорится в докладе, его приводит РИА Новости. Там также отмечается, что авторитет организации продолжит подвергаться сомнениям, что также сыграет свою роль в принятии решений по членству.
В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения его страны с ОДКБ достигли «точки невозврата». По его словам, возвращение страны в организацию крайне маловероятно. Тем не менее официального объявления о выходе из ОДКБ Армения не делала. Президент России Владимир Путин уточнил, что Армения «берет паузу».
Также сообщалось, что в ближайшее время Армения планирует объявить о своем выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что, по мнению экспертов, может привести к серьезным последствиям для страны. Об этом заявил Артур Ванецян, председатель партии «Родина» и бывший глава службы национальной безопасности Армении.
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