22 января 2025

Бывшего зампрокурора Челябинской области Потапова выселили из служебного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания. Челябинск, потапов андрей
Андрея и Галину Потаповых выселили из служебной квартиры в элитном доме Фото:

Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Андрея Потапова вместе с женой Галиной выселили из служебного жилья. Такое решение принял Центральный райсуд Челябинска.

«Вынесено решение по делу. Иск (заявление, жалоба) удовлетворен», — говорится в базе суда.

По данным источника URA.RU в судебной системе, речь идет о служебной квартире в элитном доме на пересечении улиц Воровского и Варненской. Там Потаповы проживали во время службы главы семьи в прокуратуре. После ухода в отставку он должен был покинуть жилплощадь, но не сделал этого, доведя разбирательство до суда. При этом, данным URA.RU, в этом же доме у Потаповых имеется личное жилье.

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Также в производстве Центрального райсуда имеется иск от надзорного ведомства касательно выселения из служебного жилья другого экс-зампрокурора Вячеслава Тиунова. Согласно базе данных суда, рассмотрение дела несколько раз приходилось начинать с начала. Первый раз из-за увеличения исковых требований, второй — из-за встречного иска от Тиунова.

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Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Андрея Потапова вместе с женой Галиной выселили из служебного жилья. Такое решение принял Центральный райсуд Челябинска. «Вынесено решение по делу. Иск (заявление, жалоба) удовлетворен», — говорится в базе суда. По данным источника URA.RU в судебной системе, речь идет о служебной квартире в элитном доме на пересечении улиц Воровского и Варненской. Там Потаповы проживали во время службы главы семьи в прокуратуре. После ухода в отставку он должен был покинуть жилплощадь, но не сделал этого, доведя разбирательство до суда. При этом, данным URA.RU, в этом же доме у Потаповых имеется личное жилье. Также в производстве Центрального райсуда имеется иск от надзорного ведомства касательно выселения из служебного жилья другого экс-зампрокурора Вячеслава Тиунова. Согласно базе данных суда, рассмотрение дела несколько раз приходилось начинать с начала. Первый раз из-за увеличения исковых требований, второй — из-за встречного иска от Тиунова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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