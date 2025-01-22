Бывшего зампрокурора Челябинской области Потапова выселили из служебного жилья

23 января 2025 в 13:00 Размер текста - 17 +

Андрея и Галину Потаповых выселили из служебной квартиры в элитном доме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Андрея Потапова вместе с женой Галиной выселили из служебного жилья. Такое решение принял Центральный райсуд Челябинска. «Вынесено решение по делу. Иск (заявление, жалоба) удовлетворен», — говорится в базе суда. По данным источника URA.RU в судебной системе, речь идет о служебной квартире в элитном доме на пересечении улиц Воровского и Варненской. Там Потаповы проживали во время службы главы семьи в прокуратуре. После ухода в отставку он должен был покинуть жилплощадь, но не сделал этого, доведя разбирательство до суда. При этом, данным URA.RU, в этом же доме у Потаповых имеется личное жилье. Новость по теме Экс-зампрокурора Челябинской области Тиунова выселяют из служебной квартиры Также в производстве Центрального райсуда имеется иск от надзорного ведомства касательно выселения из служебного жилья другого экс-зампрокурора Вячеслава Тиунова. Согласно базе данных суда, рассмотрение дела несколько раз приходилось начинать с начала. Первый раз из-за увеличения исковых требований, второй — из-за встречного иска от Тиунова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего заместителя прокурора Челябинской области Андрея Потапова вместе с женой Галиной выселили из служебного жилья. Такое решение принял Центральный райсуд Челябинска. «Вынесено решение по делу. Иск (заявление, жалоба) удовлетворен», — говорится в базе суда. По данным источника URA.RU в судебной системе, речь идет о служебной квартире в элитном доме на пересечении улиц Воровского и Варненской. Там Потаповы проживали во время службы главы семьи в прокуратуре. После ухода в отставку он должен был покинуть жилплощадь, но не сделал этого, доведя разбирательство до суда. При этом, данным URA.RU, в этом же доме у Потаповых имеется личное жилье. Также в производстве Центрального райсуда имеется иск от надзорного ведомства касательно выселения из служебного жилья другого экс-зампрокурора Вячеслава Тиунова. Согласно базе данных суда, рассмотрение дела несколько раз приходилось начинать с начала. Первый раз из-за увеличения исковых требований, второй — из-за встречного иска от Тиунова.