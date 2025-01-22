22 января 2025

Курганских невест зовут бороться за 100 000 рублей в бесплатном проекте

© Служба новостей «URA.RU»
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Для курганских невест создали необычный проект
Для курганских невест создали необычный проект Фото:

В Кургане стартует проект PRE-WEDDING DAY, предназначенный для невест, которые планируют свадьбу на 2025 год. Будущим женам готовят испытания, лекции и мастер-классы. О проекте сообщается в социальных сетях. 

«Участие бесплатное, но в рамках проекта будет несколько мероприятий, стоимость которых будет не дороже чашки кофе, обещают организаторы. Ну и фишка проекта: среди участников разыграют различные свадебные услуги, с общим призовым фондом в 100 тысяч», — указано в посте telegram-канала «Курган / Афиша и события». 

Цикл мероприятий будет включать лекции и практические занятия по всем аспектам подготовки к торжеству, включая выбор фотографа, планирование дня, последние тренды в организации церемоний и многое другое. Дополнительно проект предложит уникальные мастер-классы, дегустации и дефиле, а также предоставит возможность встретиться и пообщаться с ведущими свадебной индустрии, включая визажистов и артистов. Финальным аккордом станет настоящая свадебная церемония.

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В Кургане стартует проект PRE-WEDDING DAY, предназначенный для невест, которые планируют свадьбу на 2025 год. Будущим женам готовят испытания, лекции и мастер-классы. О проекте сообщается в социальных сетях.  «Участие бесплатное, но в рамках проекта будет несколько мероприятий, стоимость которых будет не дороже чашки кофе, обещают организаторы. Ну и фишка проекта: среди участников разыграют различные свадебные услуги, с общим призовым фондом в 100 тысяч», — указано в посте telegram-канала «Курган / Афиша и события».  Цикл мероприятий будет включать лекции и практические занятия по всем аспектам подготовки к торжеству, включая выбор фотографа, планирование дня, последние тренды в организации церемоний и многое другое. Дополнительно проект предложит уникальные мастер-классы, дегустации и дефиле, а также предоставит возможность встретиться и пообщаться с ведущими свадебной индустрии, включая визажистов и артистов. Финальным аккордом станет настоящая свадебная церемония.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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