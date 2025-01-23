ВО: российские дроны атакуют объекты ВСУ в Киеве

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ВС РФ атакуют объекты ВСУ в Киеве
ВС РФ атакуют объекты ВСУ в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе третьей волны атак на объекты в Киеве и Киевской области с помощью дронов были нанесены удары по целям военной логистики. Об этом сообщают издания, уточняя, что атаки затронули не только столицу, но и другие регионы Украины.

«На данный момент известно о том, что в ходе третьей волны с помощью различных средств огневого поражения ущерб наносится объектам противника в Киеве и Киевской области... Поражены цели военной логистики, включая складские помещения, используемые вооруженными силами Украины», — пишет «Военное обозрение».

Украинские мониторинговые издания сообщают о прилетах БПЛА в районе Борщаговки, а также о замеченных беспилотниках около Василькова, над Голосеевским районом, Иванковом. Под удар попали объекты в Черкасской и Харьковской областях, включая аэродромы и топливные хранилища.

В Харьковской области были поражены топливные цистерны, предназначенные для транспортировки горюче-смазочных материалов в район Волчанска. Также сообщается о разрушении нескольких единиц военной техники и личного состава ВСУ в районе Купянска. Также согласно последним данным, в Сумской области в течение ночи действовал режим воздушной тревоги.

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В ходе третьей волны атак на объекты в Киеве и Киевской области с помощью дронов были нанесены удары по целям военной логистики. Об этом сообщают издания, уточняя, что атаки затронули не только столицу, но и другие регионы Украины. «На данный момент известно о том, что в ходе третьей волны с помощью различных средств огневого поражения ущерб наносится объектам противника в Киеве и Киевской области... Поражены цели военной логистики, включая складские помещения, используемые вооруженными силами Украины», — пишет «Военное обозрение». Украинские мониторинговые издания сообщают о прилетах БПЛА в районе Борщаговки, а также о замеченных беспилотниках около Василькова, над Голосеевским районом, Иванковом. Под удар попали объекты в Черкасской и Харьковской областях, включая аэродромы и топливные хранилища. В Харьковской области были поражены топливные цистерны, предназначенные для транспортировки горюче-смазочных материалов в район Волчанска. Также сообщается о разрушении нескольких единиц военной техники и личного состава ВСУ в районе Купянска. Также согласно последним данным, в Сумской области в течение ночи действовал режим воздушной тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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