ВО: российские дроны атакуют объекты ВСУ в Киеве

В ходе третьей волны атак на объекты в Киеве и Киевской области с помощью дронов были нанесены удары по целям военной логистики. Об этом сообщают издания, уточняя, что атаки затронули не только столицу, но и другие регионы Украины.
«На данный момент известно о том, что в ходе третьей волны с помощью различных средств огневого поражения ущерб наносится объектам противника в Киеве и Киевской области... Поражены цели военной логистики, включая складские помещения, используемые вооруженными силами Украины», — пишет «Военное обозрение».
Украинские мониторинговые издания сообщают о прилетах БПЛА в районе Борщаговки, а также о замеченных беспилотниках около Василькова, над Голосеевским районом, Иванковом. Под удар попали объекты в Черкасской и Харьковской областях, включая аэродромы и топливные хранилища.
В Харьковской области были поражены топливные цистерны, предназначенные для транспортировки горюче-смазочных материалов в район Волчанска. Также сообщается о разрушении нескольких единиц военной техники и личного состава ВСУ в районе Купянска. Также согласно последним данным, в Сумской области в течение ночи действовал режим воздушной тревоги.
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