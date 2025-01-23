Хакеры атаковали бизнес в Курганской области больше всех на Урале

Курганская область стали лидером по числу DDoS-атак на бизнес-компании в Уральском федеральном округе. В прошлом году на регион пришлось свыше 33% хакерских атак. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании RED Security.
«По итогам 2024 года Курган стал лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний УрФО, опередив Свердловскую область. На него пришлось 33,3% всего объема атак на ресурсы бизнеса, представленного на Урале. В целом на Уральский округ в прошлом году пришлось 10,5% DDoS-атак от общего объема, совершенных по стране», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Более чем двукратный рост количества DDoS-атак на организации в сфере услуг и медицины был зафиксирован в конце четвертого квартала. Всего за прошлый год было совершено более 68,5 тысячи атак от кибер-преступников. С октября по декабрь 2024 года удалось отразить свыше 22,7 тысяч DDoS-атак.
Количество атак на сайты организаций, специализирующихся на развлечениях и туризме выросли в 2,9 раза в декабре. При этом в IT-сфере, промышленности и финансах, наоборот, наблюдалось снижение подобных инцидентов. «Рост объема таких атак объясняется сезонным повышением востребованности этой сферы. В преддверии праздников резко возрастает спрос на развлекательные услуги, люди массово бронируют отдых, поэтому недоступность ресурсов туристических и развлекательных сервисов в результате DDoS-атак в этот период особенно заметна», — объяснил URA.RU причины роста хакерских атак представитель RED Security Дмитрий Монахов. Также привлекательными для злоумышленников на конец года становятся компании, на которые ложится основная нагрузка — бухгалтерия, аналитические сервисы и т.п.
Ранее URA.RU писало, что в России для защиты от киберугроз с 2025 года на объектах критической информационной инфраструктуры запретят использовать средства защиты из недружественных стран и иностранное ПО. По словам депутата Госдумы Антона Немкина, это позволит увеличить долю отечественных IT-решений в стране до 80% к 2030 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.