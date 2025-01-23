Челябинского контрактника, заразившегося ВИЧ, отправили на СВО

Контрактника из Челябинской области, заразившегося ВИЧ, гепатитом А и В в зоне СВО, снова отправили на службу. Об этом рассказала супруга мужчины.
«Где конкретно он мог заразиться, я не скажу. Они старались там посуду как-то выделять отдельно больным всем этим, чтобы контакта поменьше было, потому что у всех есть раны. Но когда они шли в бой, они шли все вместе», — рассказала супруга контрактника, пишет сайт «74.ру».
Мужчина узнал о смертельно опасных заболеваниях в госпитале в Луганске, куда его в 2023 году привезли контуженного с поля. Прошлый год он провел дома в Челябинской области, где ходил по врачам и проходил лечение. Думал, что после прохождения врачебной комиссии его признают негодным — ВИЧ числится первым в списке заболевания, с которыми не берут на военную службы.
Но спустя месяц солдата командировали в зону проведения спецоперации — в декабре его вызвали в военкомат и оттуда с военной полицией отвезли в Чебаркуль. С собой у мужчины лекарств для терапии не было. А в ночь на 14 января контрактника увезли в Ростов-на-Дону и связи с ним у родных нет. «Сейчас у него постоянно температура, и, куда они хотят его отправить, я не знаю», — говорит жена контрактника.
Супруга обращалась в военную прокуратуру Челябинского гарнизона и к командованию Центрального военного округа. Но везде ей ответили, что запрос взяли в работу.
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