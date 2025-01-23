«В водке отрава»: как маньяк убил взрослых и детей в Каменске-Уральском 30 лет назад. Видео

Семь человек были отравлены 30 лет назад в Каменске-Уральском и забиты молотком

23 января 2025 в 14:30 Размер текста - 17 +

Жертв, в том числе детей, забили молотком (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семь человек, найденные мертвыми в Каменске-Уральском 30 лет назад, сначала могли быть отравлены, а потом забиты молотком. Это следует из рассказа соседки жертв, которая проживала с ними в одном подъезде. Пенсионерка рассказала URA.RU о той страшной ночи. Новость по теме Соседи рассказали о людях, убитых маньяком в Каменске-Уральском в 90-е годы. Видео «Мой муж и Вова Иванов (убитый сосед — прим. URA.RU) работали вместе на автобусе. В четыре часа утра надо было выезжать, а сосед не вышел. У них в квартире свет на кухне горел пять дней. Муж одной из подруг залез на балкон проверить, а там все мертвые лежат! Семь человек», — рассказала Галина. Среди убитых было двое детей, а не трое, как сообщалось ранее. По словам соседки, семья Ивановых была хорошей, спиртным родители не злоупотребляли. «Говорят, на столе у них бутылка водки стояла, и в ней нашли глазные капли. Они, видимо, выпили и сразу уснули. Их полумертвых убивали молотком», — добавила пожилая женщина. Она и другой сосед также слышали стуки в злополучной квартире. Сопротивлялись ли так жертвы, или это убийца орудовал молотком, никому неизвестно. Криков людей, по словам жильцов, не было. «Только котенок в квартире орал, да их кошка в подъезде сидела, сумела выбежать», — сказала Галина. Это массовое убийство произошло в 1993 году в новогоднюю ночь. Более 30 лет преступнику удавалось скрываться от следствия. Подозреваемый — Виктор Петриченко — был задержан на днях в Благовещенске, его вычислили по ДНК. Он этапировал в Свердловскую область, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. В квартире с деревянной дверью произошло убийство Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь человек, найденные мертвыми в Каменске-Уральском 30 лет назад, сначала могли быть отравлены, а потом забиты молотком. Это следует из рассказа соседки жертв, которая проживала с ними в одном подъезде. Пенсионерка рассказала URA.RU о той страшной ночи. «Мой муж и Вова Иванов (убитый сосед — прим. URA.RU) работали вместе на автобусе. В четыре часа утра надо было выезжать, а сосед не вышел. У них в квартире свет на кухне горел пять дней. Муж одной из подруг залез на балкон проверить, а там все мертвые лежат! Семь человек», — рассказала Галина. Среди убитых было двое детей, а не трое, как сообщалось ранее. По словам соседки, семья Ивановых была хорошей, спиртным родители не злоупотребляли. «Говорят, на столе у них бутылка водки стояла, и в ней нашли глазные капли. Они, видимо, выпили и сразу уснули. Их полумертвых убивали молотком», — добавила пожилая женщина. Она и другой сосед также слышали стуки в злополучной квартире. Сопротивлялись ли так жертвы, или это убийца орудовал молотком, никому неизвестно. Криков людей, по словам жильцов, не было. «Только котенок в квартире орал, да их кошка в подъезде сидела, сумела выбежать», — сказала Галина. Это массовое убийство произошло в 1993 году в новогоднюю ночь. Более 30 лет преступнику удавалось скрываться от следствия. Подозреваемый — Виктор Петриченко — был задержан на днях в Благовещенске, его вычислили по ДНК. Он этапировал в Свердловскую область, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.