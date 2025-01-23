Соседи рассказали о людях, убитых маньяком в Каменске-Уральском в 90-е годы. Видео

Пойманный в Благовещенске маньяк убил в 90-е годы в Каменске-Уральском две семьи

23 января 2025 в 14:05 Размер текста - 17 +

Женщина на всю жизнь запомнила страшные события Фото: Илья Московец © URA.RU Жертвами Виктора Петриченко, задержанного в Благовещенске, стали две семьи из Каменска-Уральского и Перми: пятеро взрослых и двое детей. Об этом URA.RU рассказала соседка, которая в 1993 году жила в одном подъезде с убитыми. «В шестой квартире на втором этаже жили Люда и Володя Ивановы. Он работал водителем автобуса, она продавцом в магазине. У них было двое детей, учились в школе. В тот Новый год к ним приехала семья Гилевых из Перми, без детей», — рассказала Галина, которая жила этажом ниже квартиры Ивановых. По неподтвержденной информации, в квартире был еще некто по фамилии Верзаков. Кем он доводился хозяевам и их гостям, неизвестно. Все семеро были убиты во время празднования Нового года в 1993-м, предположительно, Виктором Петриченко, который пришел уже в разгар веселья. Более 30 лет ему удавалось скрываться от органов, но недавно подозреваемый был задержан в Благовещенске — якобы его вычислили по ДНК. Мужчину доставили в Каменск-Уральский, где будет избрана мера пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жертвами Виктора Петриченко, задержанного в Благовещенске, стали две семьи из Каменска-Уральского и Перми: пятеро взрослых и двое детей. Об этом URA.RU рассказала соседка, которая в 1993 году жила в одном подъезде с убитыми. «В шестой квартире на втором этаже жили Люда и Володя Ивановы. Он работал водителем автобуса, она продавцом в магазине. У них было двое детей, учились в школе. В тот Новый год к ним приехала семья Гилевых из Перми, без детей», — рассказала Галина, которая жила этажом ниже квартиры Ивановых. По неподтвержденной информации, в квартире был еще некто по фамилии Верзаков. Кем он доводился хозяевам и их гостям, неизвестно. Все семеро были убиты во время празднования Нового года в 1993-м, предположительно, Виктором Петриченко, который пришел уже в разгар веселья. Более 30 лет ему удавалось скрываться от органов, но недавно подозреваемый был задержан в Благовещенске — якобы его вычислили по ДНК. Мужчину доставили в Каменск-Уральский, где будет избрана мера пресечения.