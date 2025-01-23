Соседи рассказали о людях, убитых маньяком в Каменске-Уральском в 90-е годы. Видео

Пойманный в Благовещенске маньяк убил в 90-е годы в Каменске-Уральском две семьи
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина на всю жизнь запомнила страшные события
Женщина на всю жизнь запомнила страшные события Фото:

Жертвами Виктора Петриченко, задержанного в Благовещенске, стали две семьи из Каменска-Уральского и Перми: пятеро взрослых и двое детей. Об этом URA.RU рассказала соседка, которая в 1993 году жила в одном подъезде с убитыми.

«В шестой квартире на втором этаже жили Люда и Володя Ивановы. Он работал водителем автобуса, она продавцом в магазине. У них было двое детей, учились в школе. В тот Новый год к ним приехала семья Гилевых из Перми, без детей», — рассказала Галина, которая жила этажом ниже квартиры Ивановых.

По неподтвержденной информации, в квартире был еще некто по фамилии Верзаков. Кем он доводился хозяевам и их гостям, неизвестно. Все семеро были убиты во время празднования Нового года в 1993-м, предположительно, Виктором Петриченко, который пришел уже в разгар веселья.

Более 30 лет ему удавалось скрываться от органов, но недавно подозреваемый был задержан в Благовещенске — якобы его вычислили по ДНК. Мужчину доставили в Каменск-Уральский, где будет избрана мера пресечения.

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Жертвами Виктора Петриченко, задержанного в Благовещенске, стали две семьи из Каменска-Уральского и Перми: пятеро взрослых и двое детей. Об этом URA.RU рассказала соседка, которая в 1993 году жила в одном подъезде с убитыми. «В шестой квартире на втором этаже жили Люда и Володя Ивановы. Он работал водителем автобуса, она продавцом в магазине. У них было двое детей, учились в школе. В тот Новый год к ним приехала семья Гилевых из Перми, без детей», — рассказала Галина, которая жила этажом ниже квартиры Ивановых. По неподтвержденной информации, в квартире был еще некто по фамилии Верзаков. Кем он доводился хозяевам и их гостям, неизвестно. Все семеро были убиты во время празднования Нового года в 1993-м, предположительно, Виктором Петриченко, который пришел уже в разгар веселья. Более 30 лет ему удавалось скрываться от органов, но недавно подозреваемый был задержан в Благовещенске — якобы его вычислили по ДНК. Мужчину доставили в Каменск-Уральский, где будет избрана мера пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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