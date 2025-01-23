Кремль: Пашинян не заявлял о выходе из ОДКБ

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Песков заявил, что Армения не выходила из ОДКБ
Песков заявил, что Армения не выходила из ОДКБ Фото:

Кремль опроверг информацию о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о намерении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта тема не обсуждалась в ходе последнего разговора. ОДКБ — самостоятельная, зрелая организация. Работа в ней продолжается. Армения не заявляла о намерении покинуть эту организацию», — указал представитель Кремля во время конференц-колла.

Ранее Служба внешней разведки Армении заявила, что вероятность того, что Армения восстановит активное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к 2025 году, остается мала. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре 2024 года выразил мнение, что отношения между Арменией и ОДКБ достигли «точки невозврата».

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Кремль опроверг информацию о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о намерении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Эта тема не обсуждалась в ходе последнего разговора. ОДКБ — самостоятельная, зрелая организация. Работа в ней продолжается. Армения не заявляла о намерении покинуть эту организацию», — указал представитель Кремля во время конференц-колла. Ранее Служба внешней разведки Армении заявила, что вероятность того, что Армения восстановит активное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к 2025 году, остается мала. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в декабре 2024 года выразил мнение, что отношения между Арменией и ОДКБ достигли «точки невозврата».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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