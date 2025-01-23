Суд Челиндбанка с Euroclear Bank SA из Бельгии за 97 млн пройдет в Челябинске

Суд Челиндбанка с бельгийским депозитарием Euroclear Bank SA пройдет в Челябинске. Как следует из картотеки арбитражных дел, в суд поступил новый иск на ту же сумму в 97,7 млн рублей.
«Суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о том, что спор не может быть рассмотрен Арбитражным судом Челябинской области. Апелляционная жалоба ПАО „Челиндбанк“ подлежит удовлетворению, а определение Арбитражного суда Челябинской области — отмене», — заключил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Чтобы продолжить процесс в Челябинске, истец привел ряд доводов, с которыми суд согласился. Юристы Челиндбанка указали на то, что причиной спора стали наложенные санкции. В таком случае российское законодательство разрешает вести спор в судах субъектов Федерации по месту нахождения истца.
Представители Euroclear Bank SA убеждали суд в обратном. Они настаивали на том, что блокирующие санкции против Челиндбанка ввело Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Никаких ограничений ни Евросоюз, ни Бельгия против банка не вводили, а сам ответчик госорганом не является — это частная организация.
Отказываясь принимать аргументацию, суд подчеркнул, что основанием для спора стали европейские санкции в отношении НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» («НРД»). Ссылка же Euroclear Bank на свое коммерческое, а не государственное, происхождение, по мнению суда так же несостоятельна. В рассматриваемом случае, резюмировал арбитраж, организация выступила инструментом введенных ограничений союза государств.
Челябинский банк получил убытки на сумму в один миллион американских долларов и 62,5 тысячи евро. Компания приобрела облигации. По ценным бумагам названные суммы в качестве номинальной стоимости и купонных доходов выплачены, но получить деньги Челиндбанк не может из-за санкций. Средства на счете АО «НРД» в Euroclear Bank бельгийцы заблокировали, подчинившись решению ЕС.
В настоящий момент в суде снова зарегистрирован иск Челиндбанка, поданный организацией полгода назад. В ближайшее время будет определена дата для нового рассмотрения документа.
При подготовке материала URA.RU запросило комментарии обеих сторон спора. К моменту публикации ответы не поступили.
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