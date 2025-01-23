Полпред Жога отметил интенсивное развитие Магнитогорска. Фото

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Артем Жога впервые прибыл в Магнитогорск
Артем Жога впервые прибыл в Магнитогорск Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на двусторонней встрече с губернатором региона Алексея Текслера полпред президента России в УрФО Артем Жога оценил интенсивное развитие города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Я впервые приехал в Магнитогорск, и вижу, что город интенсивно развивается. Вы вкладываетесь в улучшение условий труда, в экологию, в социальную инфраструктуру — для такого крупного промышленного центра это очень важно», — подчеркнул Жога. Полпред выразил уверенность, что в городе будут успешно завершены все проекты по повышению качества жизни.

На двусторонней встрече Текслер и Жога обсудили результаты социально-экономического развития всего региона, в том числе предстоящее празднование 100-летнего юбилея Магнитогорска. Так, многие уже реализованные проекты носили экологический характер: начала работу агломерационная фабрика и коксовая батарея, реализована рекультивация свалки. Кроме того, в области действуют 13 промышленных кластеров, десять индустриальных парков, два технопарка, а в 2025 году запланировано создание особой экономической зоны. А к юбилею города запланировано строительство театра, медцентра и 50-метрового бассейна.

Жога прибыл в Магнитогорск 23 января. Свой визит он начал с памятника «Тыл — фронту». Затем он посетил производственные площадки Магнитогорского металлургического комбината, где ознакомился с промышленным циклом выпуска различных видов сталей. В планах полпреда провести Совет по экологической политике.

После осмотра производственных площадок ММК состоялось двусторонее совещание
После осмотра производственных площадок ММК состоялось двусторонее совещание
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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, на двусторонней встрече с губернатором региона Алексея Текслера полпред президента России в УрФО Артем Жога оценил интенсивное развитие города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Я впервые приехал в Магнитогорск, и вижу, что город интенсивно развивается. Вы вкладываетесь в улучшение условий труда, в экологию, в социальную инфраструктуру — для такого крупного промышленного центра это очень важно», — подчеркнул Жога. Полпред выразил уверенность, что в городе будут успешно завершены все проекты по повышению качества жизни. На двусторонней встрече Текслер и Жога обсудили результаты социально-экономического развития всего региона, в том числе предстоящее празднование 100-летнего юбилея Магнитогорска. Так, многие уже реализованные проекты носили экологический характер: начала работу агломерационная фабрика и коксовая батарея, реализована рекультивация свалки. Кроме того, в области действуют 13 промышленных кластеров, десять индустриальных парков, два технопарка, а в 2025 году запланировано создание особой экономической зоны. А к юбилею города запланировано строительство театра, медцентра и 50-метрового бассейна. Жога прибыл в Магнитогорск 23 января. Свой визит он начал с памятника «Тыл — фронту». Затем он посетил производственные площадки Магнитогорского металлургического комбината, где ознакомился с промышленным циклом выпуска различных видов сталей. В планах полпреда провести Совет по экологической политике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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