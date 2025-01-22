22 января 2025

Омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО, которого по ошибке объявили дезертиром

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец не получал выплаты за службу из-за ошибки в воинской части
Боец не получал выплаты за службу из-за ошибки в воинской части Фото:

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова помогла бойцу СВО получить положенные выплаты, которые ему не поступали из-за того, что в военной части его по ошибке объявили дезертиром. Об этом сообщатся на сайте аппарата омбудсмена ХМАО.

«По мотивированным рекомендациям уполномоченного военным комиссариатом автономного округа в адрес департамента социального развития направлены сведения о снятии с военнослужащего дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок. Вследствие чего предоставление ему денежных выплат за прохождение службы возобновлено и начислено на его счет в кредитной организации», — написано в сообщении.

Ранее боец сообщил, что перестал получать положенные выплаты за каждый двухмесячный период прохождения военной службы. Произошло это из-за того, что его признали дезертиром, хотя данный статус был с него снят командованием войсковой части.

Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО получить отпуск, в котором он не был полтора года. Все потому, что командир войсковой части отказывал военному в предоставлении отдыха без объяснения причин.

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Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова помогла бойцу СВО получить положенные выплаты, которые ему не поступали из-за того, что в военной части его по ошибке объявили дезертиром. Об этом сообщатся на сайте аппарата омбудсмена ХМАО. «По мотивированным рекомендациям уполномоченного военным комиссариатом автономного округа в адрес департамента социального развития направлены сведения о снятии с военнослужащего дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок. Вследствие чего предоставление ему денежных выплат за прохождение службы возобновлено и начислено на его счет в кредитной организации», — написано в сообщении. Ранее боец сообщил, что перестал получать положенные выплаты за каждый двухмесячный период прохождения военной службы. Произошло это из-за того, что его признали дезертиром, хотя данный статус был с него снят командованием войсковой части. Ранее URA.RU писало, что омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО получить отпуск, в котором он не был полтора года. Все потому, что командир войсковой части отказывал военному в предоставлении отдыха без объяснения причин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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