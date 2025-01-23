Стали известны планы Трампа сократить военный контингент США на 20 тысяч человек

Новый президент США Дональд Трамп планирует уменьшить численность американских военных в Европе на 20 тысяч человек и потребовать от Европы «большой финансовый вклад» на содержание оставшихся войск. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
«Президент хочет сократить контингент США на пятую часть — примерно на 20 тысяч человек — и намерен попросить „финансовый вклад“ на содержание оставшихся войск по другую сторону Атлантики», — передает ANSA. По данным агентства, обсуждение решения пока только начинаются.
Трамп считает, что американские военные в Европе, действующие как «инструмент сдерживания», не должны финансироваться только за счет налогоплательщиков США. Еще во время своего первого срока президент решил сократить численность войск в Германии в два раза — до 25 тысяч. Позже он также раскритиковал Берлин за неуплату взносов в НАТО.
В связи с конфликтом на Украине, по данным Пентагона, в 2022 году в Европу было дополнительно отправлено 20 тысяч американских военных, увеличив общее число до 100 тысяч. Треть из этого контингента базировалась там на постоянной основе.
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