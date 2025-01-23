Стали известны планы Трампа сократить военный контингент США на 20 тысяч человек

Трамп хочет уменьшить численность военных США в Европе на 20 тысяч человек
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Трамп намерен сократить количество американских военных в странах ЕС
Трамп намерен сократить количество американских военных в странах ЕС Фото:

Новый президент США Дональд Трамп планирует уменьшить численность американских военных в Европе на 20 тысяч человек и потребовать от Европы «большой финансовый вклад» на содержание оставшихся войск. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Президент хочет сократить контингент США на пятую часть — примерно на 20 тысяч человек — и намерен попросить „финансовый вклад“ на содержание оставшихся войск по другую сторону Атлантики», — передает ANSA. По данным агентства, обсуждение решения пока только начинаются.

Трамп считает, что американские военные в Европе, действующие как «инструмент сдерживания», не должны финансироваться только за счет налогоплательщиков США. Еще во время своего первого срока президент решил сократить численность войск в Германии в два раза — до 25 тысяч. Позже он также раскритиковал Берлин за неуплату взносов в НАТО.

В связи с конфликтом на Украине, по данным Пентагона, в 2022 году в Европу было дополнительно отправлено 20 тысяч американских военных, увеличив общее число до 100 тысяч. Треть из этого контингента базировалась там на постоянной основе.

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Новый президент США Дональд Трамп планирует уменьшить численность американских военных в Европе на 20 тысяч человек и потребовать от Европы «большой финансовый вклад» на содержание оставшихся войск. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. «Президент хочет сократить контингент США на пятую часть — примерно на 20 тысяч человек — и намерен попросить „финансовый вклад“ на содержание оставшихся войск по другую сторону Атлантики», — передает ANSA. По данным агентства, обсуждение решения пока только начинаются. Трамп считает, что американские военные в Европе, действующие как «инструмент сдерживания», не должны финансироваться только за счет налогоплательщиков США. Еще во время своего первого срока президент решил сократить численность войск в Германии в два раза — до 25 тысяч. Позже он также раскритиковал Берлин за неуплату взносов в НАТО. В связи с конфликтом на Украине, по данным Пентагона, в 2022 году в Европу было дополнительно отправлено 20 тысяч американских военных, увеличив общее число до 100 тысяч. Треть из этого контингента базировалась там на постоянной основе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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