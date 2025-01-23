Захарова назвала три страны, где откроются российские посольства

Захарова: РФ расширит дипломатическое присутствие, открыв посольства в Африке
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Захарова сообщила об открытии российских посольств в Африке
Захарова сообщила об открытии российских посольств в Африке Фото:

Россия намерена расширить свое дипломатическое присутствие в Африке, открыв новые посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Открытие российских посольств в государствах континента отвечает обоюдному с африканскими партнерами стремлению вывести наше многоплановое взаимодействие на качественно новый уровень», — сказала Мария Захарова на брифинге в Москве. Она добавила, что это возобновление работы, прекращенной в 1992 году по финансовым причинам.

Захарова отметила, что в 2023 году российские дипломатические миссии начали работу в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а следующими планируется открытие миссий в Нигере и Сьерра-Леоне. Также она сообщила о планах на учреждение нового дипломатического представительства в Южном Судане.

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Россия намерена расширить свое дипломатическое присутствие в Африке, открыв новые посольства в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Открытие российских посольств в государствах континента отвечает обоюдному с африканскими партнерами стремлению вывести наше многоплановое взаимодействие на качественно новый уровень», — сказала Мария Захарова на брифинге в Москве. Она добавила, что это возобновление работы, прекращенной в 1992 году по финансовым причинам. Захарова отметила, что в 2023 году российские дипломатические миссии начали работу в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а следующими планируется открытие миссий в Нигере и Сьерра-Леоне. Также она сообщила о планах на учреждение нового дипломатического представительства в Южном Судане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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