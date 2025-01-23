Рояль, статуэтку и напольные часы жены экс-владельца ЧЭМК выкупили с торгов

Рояль, напольные часы и статуэтку мужчины с мечом, принадлежащие жене экс-владельца национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, Людмиле, выкупили с торгов. Согласно сайту «Торги России», общая вырученная сумма за имущество превысила 2,5 млн рублей.
«Новым владельцем имущества стал Леонид Филипсонов. Рояль в корпусе черного цвета из дерева Yamaha Disklavier ушел за 1 млн 528 тысяч 130 рублей, статуэтка мужчина с мечом — за 441 тысячу 784 рубля, часы напольные из дерева Frant Part Separable — за 600 005 рублей», — говорится на сайте «Торги России».
Все реализованное имущество было арестовано в ходе национализации предприятия семьи Антиповых. Новый владелец, согласно данным открытых источников, постоянный участник торгов.
ЧЭМК был национализирован по иску генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве посчитали, что активы были получены незаконным способом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!