Рояль, статуэтку и напольные часы жены экс-владельца ЧЭМК выкупили с торгов

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Имущество Людмилы Аристовой ушло с молотка
Имущество Людмилы Аристовой ушло с молотка Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Рояль, напольные часы и статуэтку мужчины с мечом, принадлежащие жене экс-владельца национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, Людмиле, выкупили с торгов. Согласно сайту «Торги России», общая вырученная сумма за имущество превысила 2,5 млн рублей.

«Новым владельцем имущества стал Леонид Филипсонов. Рояль в корпусе черного цвета из дерева Yamaha Disklavier ушел за 1 млн 528 тысяч 130 рублей, статуэтка мужчина с мечом — за 441 тысячу 784 рубля, часы напольные из дерева Frant Part Separable — за 600 005 рублей», — говорится на сайте «Торги России».

Все реализованное имущество было арестовано в ходе национализации предприятия семьи Антиповых. Новый владелец, согласно данным открытых источников, постоянный участник торгов.

ЧЭМК был национализирован по иску генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве посчитали, что активы были получены незаконным способом.

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Рояль, напольные часы и статуэтку мужчины с мечом, принадлежащие жене экс-владельца национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, Людмиле, выкупили с торгов. Согласно сайту «Торги России», общая вырученная сумма за имущество превысила 2,5 млн рублей. «Новым владельцем имущества стал Леонид Филипсонов. Рояль в корпусе черного цвета из дерева Yamaha Disklavier ушел за 1 млн 528 тысяч 130 рублей, статуэтка мужчина с мечом — за 441 тысячу 784 рубля, часы напольные из дерева Frant Part Separable — за 600 005 рублей», — говорится на сайте «Торги России». Все реализованное имущество было арестовано в ходе национализации предприятия семьи Антиповых. Новый владелец, согласно данным открытых источников, постоянный участник торгов. ЧЭМК был национализирован по иску генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве посчитали, что активы были получены незаконным способом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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