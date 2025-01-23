«Преступление века»: как в 90-е искали убийцу семерых в Каменске-Уральском. Фото

Милиция просила свердловчан в 1993 году помочь с поиском убийцы семерых человек

23 января 2025 в 18:01 Размер текста - 17 +

В газете «Каменский рабочий» публиковали фото убитых Фото: Илья Московец © URA.RU Убийство семерых человек в новогоднюю ночь 1993-го в Каменске-Уральском (Свердловская область) потрясло жителей и сотрудников правоохранительных органов. Последние активно призывали горожан помочь с поимкой преступника. Об этом свидетельствуют публикации в «Каменском рабочем», которые оказались в распоряжении URA.RU. «Кошмар на улице Рабочей» — так журналисты озаглавили заметку о массовом убийстве. «В одной из квартир на улице 2-й Рабочей, 15 обнаружено семь трупов с признаками насильственной смерти», — говорится в ней. Новость по теме Незнакомец, Новый год и смерть: как свердловская семья впустила в дом гостя, который убил 7 человек Жертвами стали хозяйка квартиры, 37-летняя сотрудница магазина №65 (Людмила Иванова), ее муж, 40-летний водитель автобуса (Владимир), их дети — сын (13 лет) и дочь (12 лет), двое 30-летних мужчин (Гилев и Верзаков) и 53-летняя женщина (Гилева). Последние трое приехали из Пермского края на электричке. В Каменск-Уральский они прибыли 31 декабря 1992-го. И по пути, судя по публикации, могли познакомиться с вероятным будущим убийцей — Виктором Петриченко. Гилевы и Верзаков позвали его вместе отметить Новый год. «Соседи заподозрили неладное, когда спустя несколько дней почувствовали запах, исходящий из-за запертых дверей квартиры №6. Когда члены оперативно-следственной группы проникли через балкон в квартиру, представшая перед ними картина заставила содрогнуться даже видавших виды оперативников. Преступлений такого масштаба, с таким количеством трупов в Каменске-Уральском еще не было», — писали журналисты по горячим следам. Задержанный заявил, что чувствовал: за ним придут Фото: Илья Московец © URA.RU Затем тогдашний замначальника местного УВД Владислав Игнатов попросил неравнодушных помочь следствию в поиске подозреваемого. Он отмечал, что жители недостаточно усердно этим занимаются. «Без активной помощи населения установить преступника будет крайне сложно, поэтому для нас очень важны свидетельства людей, кто мог видеть Гилевых и Верзакова, приехавших в гости к Ивановым. Предполагаем, что с ними ехал еще кто-то, кто был в контакте с ними», — говорил тогда офицер. Позже он добавил, что в поезде с жертвами видели молодого мужчину (от 23 до 27 лет) в коричневой дубленке, который «очень активно общался с Гилевыми и Верзаковым». Также милиционер жаловался на коллег Ивановой. По его словам, они неохотно шли на диалог с силовиками. Хотя перед трагедией якобы были дома у Людмилы. Кроме того, Игнатов рассказал, что происходило в квартире в ту роковую ночь. «Установлено, что во время празднования Нового года в квартире Ивановых происходили какие-то конфликты, обитатели из нее не раз выходили. Предположительно, убийца (или убийцы) ушли из квартиры под утро и могли уехать любым видом транспорта. В связи с этим нами устанавливается мужчина в возрасте около 40 лет, ростом 180-190 сантиметров, одет в серый полушубок…», — цитировали Игнатова корреспонденты. Петриченко тогда удалось скрыться. Его задержали лишь 22 января в Амурской области и спецбортом доставили в Каменск-Уральский. Суд арестовал его до 8 марта. Газеты пестрели громкими заголовками Фото: Илья Московец © URA.RU Одна из многочисленных заметок 1993 года Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убийство семерых человек в новогоднюю ночь 1993-го в Каменске-Уральском (Свердловская область) потрясло жителей и сотрудников правоохранительных органов. Последние активно призывали горожан помочь с поимкой преступника. Об этом свидетельствуют публикации в «Каменском рабочем», которые оказались в распоряжении URA.RU. «Кошмар на улице Рабочей» — так журналисты озаглавили заметку о массовом убийстве. «В одной из квартир на улице 2-й Рабочей, 15 обнаружено семь трупов с признаками насильственной смерти», — говорится в ней. Жертвами стали хозяйка квартиры, 37-летняя сотрудница магазина №65 (Людмила Иванова), ее муж, 40-летний водитель автобуса (Владимир), их дети — сын (13 лет) и дочь (12 лет), двое 30-летних мужчин (Гилев и Верзаков) и 53-летняя женщина (Гилева). Последние трое приехали из Пермского края на электричке. В Каменск-Уральский они прибыли 31 декабря 1992-го. И по пути, судя по публикации, могли познакомиться с вероятным будущим убийцей — Виктором Петриченко. Гилевы и Верзаков позвали его вместе отметить Новый год. «Соседи заподозрили неладное, когда спустя несколько дней почувствовали запах, исходящий из-за запертых дверей квартиры №6. Когда члены оперативно-следственной группы проникли через балкон в квартиру, представшая перед ними картина заставила содрогнуться даже видавших виды оперативников. Преступлений такого масштаба, с таким количеством трупов в Каменске-Уральском еще не было», — писали журналисты по горячим следам. Затем тогдашний замначальника местного УВД Владислав Игнатов попросил неравнодушных помочь следствию в поиске подозреваемого. Он отмечал, что жители недостаточно усердно этим занимаются. «Без активной помощи населения установить преступника будет крайне сложно, поэтому для нас очень важны свидетельства людей, кто мог видеть Гилевых и Верзакова, приехавших в гости к Ивановым. Предполагаем, что с ними ехал еще кто-то, кто был в контакте с ними», — говорил тогда офицер. Позже он добавил, что в поезде с жертвами видели молодого мужчину (от 23 до 27 лет) в коричневой дубленке, который «очень активно общался с Гилевыми и Верзаковым». Также милиционер жаловался на коллег Ивановой. По его словам, они неохотно шли на диалог с силовиками. Хотя перед трагедией якобы были дома у Людмилы. Кроме того, Игнатов рассказал, что происходило в квартире в ту роковую ночь. «Установлено, что во время празднования Нового года в квартире Ивановых происходили какие-то конфликты, обитатели из нее не раз выходили. Предположительно, убийца (или убийцы) ушли из квартиры под утро и могли уехать любым видом транспорта. В связи с этим нами устанавливается мужчина в возрасте около 40 лет, ростом 180-190 сантиметров, одет в серый полушубок…», — цитировали Игнатова корреспонденты. Петриченко тогда удалось скрыться. Его задержали лишь 22 января в Амурской области и спецбортом доставили в Каменск-Уральский. Суд арестовал его до 8 марта.