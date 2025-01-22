Судебные приставы требуют с «Сургутнефтегаза» полмиллиона рублей

Судебные приставы ХМАО требуют с нефтяной компании «Сургутнефтегаз» полмиллиона рублей. Они завели исполнительное производство на предприятие.
«Отдел судебных приставов по Сургуту возбудил исполнительное производство на ПАО „Сургутнефтегаз“. Взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц — 509 065 рублей», — указано на портале СБИС.
Такую сумму ущерба предприятие должно было выплатить владельцу машины, которая была разбита по вине водителя нефтяной компании. Пострадавший автолюбитель отсудил компенсацию в суде.
«В результате ДТП принадлежащий истцу автомобиль был поврежден, водитель получил телесные повреждения. Виновным в дорожно-транспортном происшествии был признан водитель автомобиля, принадлежавшего „Сургутнефтегазу“», — говорится в документах сургутского суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
Машины столкнулись на трассе, ведущей из Сургута в товарный парк НГДУ «Федоровскнефть» (структурное подразделение «Сургутнефтегаза»). В аварию попала спецтехника компании и УАЗ истца.
Суд первой инстанции постановил, что «Сургутнефтегаз» должен возместить ущерб владельцу поврежденной машины и оплатить расходы на эвакуатор и экспертизу. Однако компания не согласилась с этим решением и подала апелляцию. В итоге судебная коллегия ХМАО частично изменила решение, уменьшив сумму долга до 440 300 рублей.
Приставы возбудили исполнительное производство в отношении «Сургутнефтегаза». В полмиллиона рублей, которые взыскивает служба, входит сумма материального ущерба, а также оплата услуг эксперта, нотариуса и судебных расходов.
Агентство URA.RU направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. на момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что работник «Сургутнефтегаза» получил переломы позвоночника во время аварии, в которую попал на вахтовом автобусе компании. Он отсудил у предприятия 500 тысяч рублей компенсации.
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