22 января 2025

Судебные приставы требуют с «Сургутнефтегаза» полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приставы требуют с «Сургутнефтегаза» полмиллиона рублей за ДТП со спецтехникой
Приставы требуют с «Сургутнефтегаза» полмиллиона рублей за ДТП со спецтехникой Фото:

Судебные приставы ХМАО требуют с нефтяной компании «Сургутнефтегаз» полмиллиона рублей. Они завели исполнительное производство на предприятие.

«Отдел судебных приставов по Сургуту возбудил исполнительное производство на ПАО „Сургутнефтегаз“. Взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц — 509 065 рублей», — указано на портале СБИС.

Такую сумму ущерба предприятие должно было выплатить владельцу машины, которая была разбита по вине водителя нефтяной компании. Пострадавший автолюбитель отсудил компенсацию в суде.

«В результате ДТП принадлежащий истцу автомобиль был поврежден, водитель получил телесные повреждения. Виновным в дорожно-транспортном происшествии был признан водитель автомобиля, принадлежавшего „Сургутнефтегазу“», — говорится в документах сургутского суда, которые есть в распоряжении URA.RU.

Машины столкнулись на трассе, ведущей из Сургута в товарный парк НГДУ «Федоровскнефть» (структурное подразделение «Сургутнефтегаза»). В аварию попала спецтехника компании и УАЗ истца.

Суд первой инстанции постановил, что «Сургутнефтегаз» должен возместить ущерб владельцу поврежденной машины и оплатить расходы на эвакуатор и экспертизу. Однако компания не согласилась с этим решением и подала апелляцию. В итоге судебная коллегия ХМАО частично изменила решение, уменьшив сумму долга до 440 300 рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство в отношении «Сургутнефтегаза». В полмиллиона рублей, которые взыскивает служба, входит сумма материального ущерба, а также оплата услуг эксперта, нотариуса и судебных расходов.

Агентство URA.RU направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. на момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что работник «Сургутнефтегаза» получил переломы позвоночника во время аварии, в которую попал на вахтовом автобусе компании. Он отсудил у предприятия 500 тысяч рублей компенсации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы ХМАО требуют с нефтяной компании «Сургутнефтегаз» полмиллиона рублей. Они завели исполнительное производство на предприятие. «Отдел судебных приставов по Сургуту возбудил исполнительное производство на ПАО „Сургутнефтегаз“. Взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц — 509 065 рублей», — указано на портале СБИС. Такую сумму ущерба предприятие должно было выплатить владельцу машины, которая была разбита по вине водителя нефтяной компании. Пострадавший автолюбитель отсудил компенсацию в суде. «В результате ДТП принадлежащий истцу автомобиль был поврежден, водитель получил телесные повреждения. Виновным в дорожно-транспортном происшествии был признан водитель автомобиля, принадлежавшего „Сургутнефтегазу“», — говорится в документах сургутского суда, которые есть в распоряжении URA.RU. Машины столкнулись на трассе, ведущей из Сургута в товарный парк НГДУ «Федоровскнефть» (структурное подразделение «Сургутнефтегаза»). В аварию попала спецтехника компании и УАЗ истца. Суд первой инстанции постановил, что «Сургутнефтегаз» должен возместить ущерб владельцу поврежденной машины и оплатить расходы на эвакуатор и экспертизу. Однако компания не согласилась с этим решением и подала апелляцию. В итоге судебная коллегия ХМАО частично изменила решение, уменьшив сумму долга до 440 300 рублей. Приставы возбудили исполнительное производство в отношении «Сургутнефтегаза». В полмиллиона рублей, которые взыскивает служба, входит сумма материального ущерба, а также оплата услуг эксперта, нотариуса и судебных расходов. Агентство URA.RU направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что работник «Сургутнефтегаза» получил переломы позвоночника во время аварии, в которую попал на вахтовом автобусе компании. Он отсудил у предприятия 500 тысяч рублей компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...