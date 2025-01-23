Путин рассказал об одном из последних своих желаний

Путин: надо понять, как совершить технологический прорыв в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил о необходимости совершить технологический скачок
Путин заявил о необходимости совершить технологический скачок Фото:

Сейчас важно понять, как перешагнуть через несколько технологических ступеней осуществить научный прорыв в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв», — сказал Путин. Он отметил, что для этого необходимо преодолеть несколько технологических ступеней.

При этом российский лидер подчеркнул важность предлагать уникальные решения для технологического лидерства, а не копировать чужие. Такие подходы помогут усилить работу по достижению национальных целей и эффективно интегрировать новые идеи в национальные проекты, сказал Путин.

Ранее глава государства поручил создать комфортные условия для многодетных семей в России. По его словам, важно сосредоточить дальнейшие усилия на развитии лучших практик поддержки материнства, чтобы она отвечала интересам семей. Об этом писал «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сейчас важно понять, как перешагнуть через несколько технологических ступеней осуществить научный прорыв в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. «Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв», — сказал Путин. Он отметил, что для этого необходимо преодолеть несколько технологических ступеней. При этом российский лидер подчеркнул важность предлагать уникальные решения для технологического лидерства, а не копировать чужие. Такие подходы помогут усилить работу по достижению национальных целей и эффективно интегрировать новые идеи в национальные проекты, сказал Путин. Ранее глава государства поручил создать комфортные условия для многодетных семей в России. По его словам, важно сосредоточить дальнейшие усилия на развитии лучших практик поддержки материнства, чтобы она отвечала интересам семей. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...