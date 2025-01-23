Путин рассказал об одном из последних своих желаний

Сейчас важно понять, как перешагнуть через несколько технологических ступеней осуществить научный прорыв в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
«Рассчитываю, что ваши прогнозы, предложения экспертов и технологического бизнеса помогут понять, как уже сейчас можно совершить прорыв», — сказал Путин. Он отметил, что для этого необходимо преодолеть несколько технологических ступеней.
При этом российский лидер подчеркнул важность предлагать уникальные решения для технологического лидерства, а не копировать чужие. Такие подходы помогут усилить работу по достижению национальных целей и эффективно интегрировать новые идеи в национальные проекты, сказал Путин.
Ранее глава государства поручил создать комфортные условия для многодетных семей в России. По его словам, важно сосредоточить дальнейшие усилия на развитии лучших практик поддержки материнства, чтобы она отвечала интересам семей. Об этом писал «Ридус».
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