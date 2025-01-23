На популярном челябинском катке отменяют сеансы массового катания

На катке в парке Гагарина в Челябинске отменят два сеанса массового катания
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок. Курган, ледовый городок, каток, площадь ленина
Каток будет закрыт для проведения мероприятий Фото:

В парке имени Юрия Гагарина в Челябинске 24 января отменят два сеанса массового катания. Об этом сообщает пресс-служба парка.

«Два сеанса завтра, 24 января не смогут принять гостей, так как у нас запланированы закрытые мероприятия в 12:00 и 16:00. Все остальные сеансы будут проходить в обычном режиме, и мы будем рады видеть вас на льду!» — сообщает пресс-служба парка в telegram-канале. Сеансы катания в 14:00, 18:00, 20:00 и 22:00 пройдут в обычном режиме.

Новый каток на аллее в парке Гагарина в Челябинске был открыт 30 декабря 2024 года. Каток в парке стал одной из самых популярных локаций для жителей и гостей города в новогодние праздники. На ледовой площадке одновременно могут находиться до 250 человек, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. Технические возможности катка позволяют не закрыть его в период оттепели.

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В парке имени Юрия Гагарина в Челябинске 24 января отменят два сеанса массового катания. Об этом сообщает пресс-служба парка. «Два сеанса завтра, 24 января не смогут принять гостей, так как у нас запланированы закрытые мероприятия в 12:00 и 16:00. Все остальные сеансы будут проходить в обычном режиме, и мы будем рады видеть вас на льду!» — сообщает пресс-служба парка в telegram-канале. Сеансы катания в 14:00, 18:00, 20:00 и 22:00 пройдут в обычном режиме. Новый каток на аллее в парке Гагарина в Челябинске был открыт 30 декабря 2024 года. Каток в парке стал одной из самых популярных локаций для жителей и гостей города в новогодние праздники. На ледовой площадке одновременно могут находиться до 250 человек, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. Технические возможности катка позволяют не закрыть его в период оттепели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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