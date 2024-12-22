Названа дата открытия нового катка в центре Челябинска

Каток в челябинском парке «Гагарина» откроют 30 декабря

23 декабря 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Пока названа предварительная дата открытия катка Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Открытие катка в парке имени Юрия Гагарина в центре Челябинска намечено на 30 декабря. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба администрации города. «Открытие катка в парке Гагарина намечено на 30 декабря», — сообщила пресс-служба мэрии Челябинска в telegram-канале. Дата пока предварительная, отмечается в сообщении. Каток в парке Гагарина станет одной из самых популярных локаций для жителей и гостей Челябинска. Лед зальют на одной из аллей парка, которая находится недалеко от улицы Коммуны. На ледовой площадке смогут одновременно находиться до 250 человек, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. Ледовую площадку строят с учетом опыта создания подобного катка в парке имени Валентины Терешковой, где лед залит между деревьев. Площадь катка составит 2,8 тысячи квадратных метров. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 57,8 миллиона рублей. Ранее в Челябинске стала известна дата открытия ледового городка на площади Революции в Челябинске. «Остров сокровищ» примет первых гостей в пятницу, 27 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Открытие катка в парке имени Юрия Гагарина в центре Челябинска намечено на 30 декабря. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба администрации города. «Открытие катка в парке Гагарина намечено на 30 декабря», — сообщила пресс-служба мэрии Челябинска в telegram-канале. Дата пока предварительная, отмечается в сообщении. Каток в парке Гагарина станет одной из самых популярных локаций для жителей и гостей Челябинска. Лед зальют на одной из аллей парка, которая находится недалеко от улицы Коммуны. На ледовой площадке смогут одновременно находиться до 250 человек, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. Ледовую площадку строят с учетом опыта создания подобного катка в парке имени Валентины Терешковой, где лед залит между деревьев. Площадь катка составит 2,8 тысячи квадратных метров. На эти цели в городском бюджете предусмотрели 57,8 миллиона рублей. Ранее в Челябинске стала известна дата открытия ледового городка на площади Революции в Челябинске. «Остров сокровищ» примет первых гостей в пятницу, 27 декабря.