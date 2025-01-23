На Шершнях и на Комсомольском проспекте в Челябинске поменяют схему движения

На Комсомольском проспекте, плотине и кольце на Шершнях в Челябинске изменят схему организации дорожного движения. Такое поручение Комитету дорожного хозяйства дал мэр Алексей Лошкин.
«В ноябре просил специалистов предприятия СМЭУ найти способы улучшения ситуации, чтобы северо-запад города не стоял в диких пробках в часы пик. И сегодня получил наглядные математические расчеты, видеоаналитику с экспертными оценками. Оказалось, есть набор недорогих, но очень эффективных инструментов и решений, которые смогут увеличить скорость прохождения транспорта, сделать передвижение машин и пешеходов более логичным и удобным. Даже небольшое изменение дорожной разметки или регулирование светофоров на конкретных перекрестках уже принесут положительный эффект», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.
По словам Лошкина, по каждому проблемному участку разработан свой комплекс мер. Мэр поручил Комитету дорожного хозяйства города взять в работу согласованные предложения экспертов. Разработать на их основе проект организации дорожного движения, чтобы в дальнейшем обсудить его с экспертным сообществом, ГАИ и прийти к решению наболевшей проблемы пробок.
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