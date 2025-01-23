В городе ХМАО ввели масочный режим из-за вспышки ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пыть-Яхе ввели масочный режим
В Пыть-Яхе ввели масочный режим Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) ввели масочный режим из-за резкого роста числа заболевших жителей. За неделю количество больных ОРВИ в городе выросло на 178%, сообщил Роспотребнадзор ХМАО.

«За неделю в Пыть-Яхе зарегистрировано 98,91 на 10 тыс. населения случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 178%. Работодателям рекомендовано ввести масочный режим до стабилизации эпидемической ситуации в городе», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.

Руководителям организаций рекомендовали тщательнее следить за дезинфекцией, проветривать помещения, обновить антисептики и перевести заболевших сотрудников на удаленку. В школах и детсадах будут оперативно закрывать группы и классы, если начнут болеть дети. А жителям советуют надевать маски в магазинах, транспорте, поликлиниках и других людных местах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО школы уходят на дистант из-за ОРВИ. На дистанционные формы обучения переведены 22 класса в трех школах.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) ввели масочный режим из-за резкого роста числа заболевших жителей. За неделю количество больных ОРВИ в городе выросло на 178%, сообщил Роспотребнадзор ХМАО. «За неделю в Пыть-Яхе зарегистрировано 98,91 на 10 тыс. населения случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 178%. Работодателям рекомендовано ввести масочный режим до стабилизации эпидемической ситуации в городе», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте. Руководителям организаций рекомендовали тщательнее следить за дезинфекцией, проветривать помещения, обновить антисептики и перевести заболевших сотрудников на удаленку. В школах и детсадах будут оперативно закрывать группы и классы, если начнут болеть дети. А жителям советуют надевать маски в магазинах, транспорте, поликлиниках и других людных местах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО школы уходят на дистант из-за ОРВИ. На дистанционные формы обучения переведены 22 класса в трех школах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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