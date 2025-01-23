В городе ХМАО ввели масочный режим из-за вспышки ОРВИ

В Пыть-Яхе (ХМАО) ввели масочный режим из-за резкого роста числа заболевших жителей. За неделю количество больных ОРВИ в городе выросло на 178%, сообщил Роспотребнадзор ХМАО.
«За неделю в Пыть-Яхе зарегистрировано 98,91 на 10 тыс. населения случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 178%. Работодателям рекомендовано ввести масочный режим до стабилизации эпидемической ситуации в городе», — сообщил окружной Роспотребнадзор на официальном сайте.
Руководителям организаций рекомендовали тщательнее следить за дезинфекцией, проветривать помещения, обновить антисептики и перевести заболевших сотрудников на удаленку. В школах и детсадах будут оперативно закрывать группы и классы, если начнут болеть дети. А жителям советуют надевать маски в магазинах, транспорте, поликлиниках и других людных местах.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО школы уходят на дистант из-за ОРВИ. На дистанционные формы обучения переведены 22 класса в трех школах.
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