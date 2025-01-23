Власти России сохранят объемы вылова и поставок креветок на рынки

Власти России сохранят объемы вылова креветок и их поставки на внутренний и мировые рынки. Минсельхоз РФ представил проект постановления об ограничении добычи гребенчатой креветки и креветки северной в отдельных районах Японского моря до конца 2025 года. Как рассказали эксперты URA.RU, решение Минсельхоза РФ поможет сохранить исчезающие популяции и в будущем вернуться к устойчивому промыслу.
Министерство сельского хозяйства России выпустило проект приказа о введении запрета на промышленный вылов северной и гребенчатой креветки в отдельных районах Японского моря на 2025 год. Ограничения хотят ввести в подзоне Приморье на участке с юга 48°50 северной широты, с севера — 50°00 северной широты. В Западно-Сахалинской подзоне закрывается участок, ограниченный с юга 48°50 северной широты, с севера — 50°00 северной широты, с запада — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны, с востока — береговой линией острова Сахалин, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Временный запрет на вылов позволит популяции гребенчатой и северной креветки восстановится, утверждает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Россия полностью обеспечивает отечественный рынок дикой креветкой и продает ее на экспорт, она также импортирует примерно 60-80 тысяч тонн аквакультурной креветки в год, ее доля на российском внутреннем рынке превышает 70%, уточнил Зверев.
«На Приморье и Западно-Сахалинскую подзону приходится около 20% всего российского вылова креветки, но промысел запрещается не полностью в этих районах, а частично — на определенных участках моря, — сказал эксперт. — С учетом того, что общий вылов креветки в стране растет, а запрет частичный, российские потребители не заметят изменений, дефицита продукции не случится».
По данным из открытых источников, сейчас оптово-розничные цены на креветки гребенчатые колеблются на уровне 1,5 -4 тысяч рублей за килограмм, в зависимости от их размера. Цены на мелкие северные креветки начинаются от 350 рублей за килограмм и доходят до 1200 рублей. По данным Росстата средняя цена креветок в январе 2025 составила 931,71 рубля.
Герман Зверев уточняет, что постановление, которое планируется утвердить в начале февраля, фактически продлит временный запрет на промысел креветки, веденный с октября до 31 декабря 2024 года. Уловы креветки в указанных районах снижаются несколько лет подряд. За 9 месяцев прошлого года, вылов креветки в Приморье снизился почти на 28%, до 2384 тонн, а в Западно-Сахалинской — почти на 8%, до 781 тонны. По итогам 2023 года в Западно-Сахалинской подзоне вылов уменьшился на 30%, а в Приморье — на 24%.
Сокращение не обрушит рынок морепродуктов из-за хорошей промысловой обстановки в других районах промысла. Например, в Атлантике вылов креветки отечественными рыболовами наоборот рос в 2023 и 2024 годах.
Приморье и Западно-Сахалинская подзона — не ключевые регионы по вылову дикой креветки, подтверждает вице-президент, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Промысел идет в других районах Дальнего Востока, основные объемы креветки вылавливаются в Североморске и Западно-Камчатском. Ловят креветку в Баренцевом и Черном морях. Добывают не только северную и гребенчатую, но и углохвостую, черноморскую, шипастого шримс-медвежонка и другие виды.
В Северном регионе промышленными масштабами ловят именно северную креветку, уточнил глава Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. «Росрыболовство утвердило квоты по вылову 15 830 тонн северной креветки в Северном рыбохозяйственном бассейне. Отечественные рыболовы могут наращивать промысел северной креветки за счет выхода в открытые международные воды», — рассказал он.
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов считает, что ограничение вылова креветки на Дальнем Востоке могут продлить более чем на год. «Россия думает о будущей продовольственной безопасности, поэтому ежегодно определяет объемы общедопустимого улова по всем видам рыбы и морепродуктов. От этого зависят промышленные и другие квоты вылова. Если наука говорит, что надо ввести ограничения, значит, это нужно для сохранения и увеличения популяции. Нивелировать дефицит на рынке можно как за счет ресурсов других регионов, так и за счет импорта», — резюмировал собеседник агентства.
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