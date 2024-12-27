Россиянам не хватает денег на свои креветки

Основная доля российского вылова северных и дальневосточных креветок уходит на экспорт по цене 20-30 долларов за килограмм, потому что на внутреннем рынке они мало востребованы по такой стоимости. Об этом в интервью URA.RU рассказал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
«Во всем мире очень любят крабов, креветок и трубачей российского вылова, и охотно их покупают, — рассказал эксперт. — Креветки — хоть северные, хоть гребенчатые, за них иностранцы платят сумасшедшие деньги, 20-30 долларов за килограмм. На внутреннем рынке за такие цены они не востребованы».
Эксперт уточнил, что дикая рыба, выловленная российскими рыбопромысловыми компаниями в экологически чистых водах, востребована во всем мире. Сейчас структура экспортных поставок изменилась из-за санкций и политических разногласий с рядом стран. Российский экспорт ориентирован на Дальний восток.
«Мы отправляем рыбу и морепродукты в страны тихоокеанского региона, в Китай, Корею, Японию, Вьетнам и так далее. Но есть все основания полагать, что экспорт нашей рыбной продукции в Европу не снизился, а поменял логистику. Китай нашу рыбу перерабатывает, переупаковывает, перефасовывает, и отправляет в другие страны. Такая практика и раньше была. Сейчас этого стало больше», — рассказал эксперт.
Мировой спрос на креветки сейчас высокий, поэтому цены на них растут во многих странах. При этом, дикие российские креветки ценятся больше импортных аквакультурных, так они растут на естественных кормах. Оптовая цена гребенчатой дальневосточной креветки стартует от 2900 рублей, северной — от 600 рублей.
В то же время, в России спрос на отечественные креветки ниже, чем на импортные. При том, что около половины вылова Россия продает на экспорт, ряд позиций она закупает за рубежом.
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