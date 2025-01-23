Номинирование актера Юрия Борисова на «Оскар» не обнадежило Кремль

Кремль не считает номинацию актера Юрия Борисова на «Оскар» как завершение культуры «отмены» РФ в Европе и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дмитрий Песков не расценивает номинацию Юры Борисова на „Оскар“ как завершение „отмены“ российской культуры на Западе», — передает ТАСС ответ пресс-секретаря. Пост опубликован telegram-канале.
Ранее стало известно, что Борисов был номинирован на премию «Оскар». Как сообщается на официальном сайте, организацию заинтересовала его роль второго плана в фильме «Анора».
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