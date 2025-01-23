Номинирование актера Юрия Борисова на «Оскар» не обнадежило Кремль

Кремль: номинация Борисова на «Оскар» — не завершение «отмены» РФ на Западе
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Песков прокомментировал новость о номинации Борисова
Песков прокомментировал новость о номинации Борисова Фото:

Кремль не считает номинацию актера Юрия Борисова на «Оскар» как завершение культуры «отмены» РФ в Европе и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дмитрий Песков не расценивает номинацию Юры Борисова на „Оскар“ как завершение „отмены“ российской культуры на Западе», — передает ТАСС ответ пресс-секретаря. Пост опубликован telegram-канале. 

Ранее стало известно, что Борисов был номинирован на премию «Оскар». Как сообщается на официальном сайте, организацию заинтересовала его роль второго плана в фильме «Анора».

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Кремль не считает номинацию актера Юрия Борисова на «Оскар» как завершение культуры «отмены» РФ в Европе и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Дмитрий Песков не расценивает номинацию Юры Борисова на „Оскар“ как завершение „отмены“ российской культуры на Западе», — передает ТАСС ответ пресс-секретаря. Пост опубликован telegram-канале.  Ранее стало известно, что Борисов был номинирован на премию «Оскар». Как сообщается на официальном сайте, организацию заинтересовала его роль второго плана в фильме «Анора».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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