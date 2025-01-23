Военного прокурора арестовали за организацию побегов военных из зоны СВО

Сотрудник военной прокуратуры арестован за организацию побегов дезертиров из зоны специальной военной операции (СВО). По данным СМИ, Алексей Ахрамешин задержан по обвинению в получении взятки в размере 200 тысяч рублей.
«Получив незаконное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, прокурор [Ахрамешин] вывез из зоны боевых действий уроженца Сочи, решившего дезертировать на родину», — передает «Коммерсант». Отмечается, что сейчас обвиняемый арестован на два месяца.
Сотрудник надзорного ведомства включил беглеца в заявку на выезд из зоны боевых действий. Он проходил как свидетель по одному из судебных процессов, что позволило избежать дополнительных проверок, когда военные остановили его машину.
Прокурор доставил дезертира в Ростов-на-Дону, где его уже ожидали родственники. Сейчас ГВСУ СКР и ФСБ изучают документы Ахрамешина, связанные с его поездками, так как предполагается наличие множества подобных эпизодов.
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