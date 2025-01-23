Военного прокурора арестовали за организацию побегов военных из зоны СВО

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Подполковника задержали в одном из подразделений Центрального военного округа
Подполковника задержали в одном из подразделений Центрального военного округа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудник военной прокуратуры арестован за организацию побегов дезертиров из зоны специальной военной операции (СВО). По данным СМИ, Алексей Ахрамешин задержан по обвинению в получении взятки в размере 200 тысяч рублей.

«Получив незаконное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, прокурор [Ахрамешин] вывез из зоны боевых действий уроженца Сочи, решившего дезертировать на родину», — передает «Коммерсант». Отмечается, что сейчас обвиняемый арестован на два месяца.

Сотрудник надзорного ведомства включил беглеца в заявку на выезд из зоны боевых действий. Он проходил как свидетель по одному из судебных процессов, что позволило избежать дополнительных проверок, когда военные остановили его машину.

Прокурор доставил дезертира в Ростов-на-Дону, где его уже ожидали родственники. Сейчас ГВСУ СКР и ФСБ изучают документы Ахрамешина, связанные с его поездками, так как предполагается наличие множества подобных эпизодов.

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Сотрудник военной прокуратуры арестован за организацию побегов дезертиров из зоны специальной военной операции (СВО). По данным СМИ, Алексей Ахрамешин задержан по обвинению в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. «Получив незаконное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, прокурор [Ахрамешин] вывез из зоны боевых действий уроженца Сочи, решившего дезертировать на родину», — передает «Коммерсант». Отмечается, что сейчас обвиняемый арестован на два месяца. Сотрудник надзорного ведомства включил беглеца в заявку на выезд из зоны боевых действий. Он проходил как свидетель по одному из судебных процессов, что позволило избежать дополнительных проверок, когда военные остановили его машину. Прокурор доставил дезертира в Ростов-на-Дону, где его уже ожидали родственники. Сейчас ГВСУ СКР и ФСБ изучают документы Ахрамешина, связанные с его поездками, так как предполагается наличие множества подобных эпизодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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