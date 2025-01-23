На телеканале «Пятница» прошла премьера второй серии скандального шоу «Большие девочки». Вот уже второй сезон участницы стремительно худеют под пристальным надзором ведущей Этери Тутберидзе. URA.RU рассказывает, как прошла вторая неделя на проекте.
Первое испытание «Больших девочек»
Утро началось для больших девочек со знакомства с пожарным. Артем вот уже 17 лет тушит пожары, и пришел на проект, чтобы рассказать участникам о своем распорядке дня, ведь дисциплина — одно из главных правил выживания пожарных.
После знакомства с пожарным участницы разделились на две команды. Большим девочкам дали 40 секунд, чтобы собраться, надеть пожарную экипировку и занять место в машине. Одна команда безупречно справилась с задачей, забравшись в машину за 29 секунд. А вот вторую группу подвела Маша Дорошенко — из-за нее команда потратила 55 секунд.
Затем большим девочкам предстояло пройти полосу препятствий. В эстафете участницам нужно было перелезть через пожарную лестницу, проползти по рву с грязью под колючей проволокой, перелезть через бревна и пройти по дорожке из досок, перебраться на другую сторону по шаткому мосту, и в конце — размотать пожарный рукав, чтобы потушить пожар, открыть дверь и забрать награду.
На этот раз Маша Дорошенко решила постараться не подвести команду и выложиться на полную. Участница стояла на последнем этапе и опередила соперницу, вырвав победу для команды.
В итоге победители получили кролика, которого участницы назвали «Обэд». А также приз минус три килограмма, который они должны распределить между участницами к концу недели. Проигравшая команда, наоборот, должна решить, кто получит плюс килограмм на финальном взвешивании.
Второе испытание «Большие девочки»
После тренировки с пожарными девушек решили проверить, отправив их в магазин сладостей и другой вкусной еды. Местный Вилли Вонка показал участницам мир сладкого королевства и предложил девушкам выбрать их любимое блюдо.
Определившись с понравившимся десертом, большие девочки уселись за стол. Затем к участницам вышла психолог проекта Анетта Орлова. Вместе они разобрали, почему каждая девушка выбрала конкретное блюдо. Объяснив собравшимся, что они путают эмоциональный голод и физический, Анетта предложила разрезать десерты на тарелках. Оказалось, что внутри тортов и пирожных лежали черви, тараканы и опарыши.
Внезапный сюрприз и скандал на проекте
После второго испытания три участницы обнаружили в доме велотренажер с телевизором. Тренер Кирилл Кошарин объяснил девушкам, что теперь раз в неделю одна участница сможет позвонить домой — если накрутит достаточное количество километров на тренажере. За один километр давали одну минуту разговора.
Не дожидаясь других участниц, Настя Носкова решила воспользоваться случаем и сразу же залезла на тренажер. Пока другие участницы побежали рассказывать остальным девушкам о сюрпризе, Настя принялась крутить педали, чтобы пообщаться с мужем. В итоге она смогла поговорить с мужем девять минут.
Однако другие участницы возмутились наглости Насти. В итоге участницу встретили с негативом. Даже ее сестра, Татьяна Парфенова, обиделась до слез и не захотела общаться с участницей.
Финальное испытание «Больших девочек»
Для последнего испытания большие девочки пришли в большой ангар, где их встретила психолог. Анетта обсудила с участницами их прошлое и обиды, а затем предложила им избавиться от от прошлых травм.
Для этого девушки должны были забраться на 20 метров по тонким, шатким лестницам, и сорвать сверху флажок. По пути к цели они должны были опускать три шара вниз, каждый из которых символизировал их обиды. Маша Дорошенко вновь смогла избежать испытания из-за состояния здоровья.
Лучший результат показали Дарья Контуренко и Дарья Типчук. Девушки смогли сбросить все три шара и получили минус один килограмм на финальном взвешивании. А вот те, кто не смог добраться хотя бы до первого шара — получили плюс один кило.
Кто покинул «Больших девочек» во второй серии
Перед финальным взвешиванием участниц обрадовал Кирилл Кошарин: тренер объявил, что начиная со второго взвешивания большие девочки будут носить фитнес браслеты, которые начнут фиксировать их ежедневную активность. Девушка, которая покажет лучший результат, получит путевку в Тайланд.
На итоговом взвешивании худший результат показали Дарья Гришина и Наталья Романова. Ведущая проекта Этери Тутберидзе решила, что домой поедет Наталья. Большая девочка ушла из проекта, чтобы начать худеть дома. Получиться у нее или нет — зрители узнают в финальной серии.
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