Предстоит разбор полетов: причину коммунального ЧП в Березниках нашли и устранили

Причина аварии на сетях «Усолки» в Березниках обнаружена и устранена. Вода вернется в дома горожан в ближайшее время, пообещал березниковский мэр Алексей Казаченко.
«Дефект на водозаборе „Усолка“ выявлен и оперативно устранен. Идет наполнение системы. К полуночи режим водоснабжения в городе будет восстановлен», — написал городской глава в своем telegram-канале.
Коммунальное ЧП произошло вечером 23 января. Без воды осталась часть Березников. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил зампреду правительства региона Андрею Кокореву следить за ситуацией. Березниковская прокуратура устроила проверку. Казаченко заявил, что соберет утром оперштаб, где проведет «разбор полетов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!