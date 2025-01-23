23 января 2025

Зеленский одобрил план Трампа по разрешению конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский прокомментировал план Трампа по достижению мира
Зеленский прокомментировал план Трампа по достижению мира Фото:

Новый план президента США Дональда Трампа, согласно которому мир на Украине будет достигнут путем снижения стоимости нефти, одобрил действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он написал в соцсетях

«Конечно, энергоресурсы и конкретно нефть — это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности. И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам», — сказал Зеленский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что главное — не сбавлять обороты и давить на Россию.

Зеленский также поблагодарил всех, кто продолжает сотрудничество с Украиной. По его словам, Киев начинает подготовку дипломатии, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей Европы.

Ранее стало известно о новом нестандартном решении Трампа по достижению мира на Украине. Он считает, что снижение цен на нефть поможет в деэскалации кризиса.

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Новый план президента США Дональда Трампа, согласно которому мир на Украине будет достигнут путем снижения стоимости нефти, одобрил действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он написал в соцсетях «Конечно, энергоресурсы и конкретно нефть — это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности. И Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам», — сказал Зеленский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что главное — не сбавлять обороты и давить на Россию. Зеленский также поблагодарил всех, кто продолжает сотрудничество с Украиной. По его словам, Киев начинает подготовку дипломатии, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и для всей Европы. Ранее стало известно о новом нестандартном решении Трампа по достижению мира на Украине. Он считает, что снижение цен на нефть поможет в деэскалации кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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